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Sosyal Medya Yaşlı kadın bahçesinden portakal çalan Rus kadını yakaladı! Verdiği tepki İşte Türk böyle olur dedirtti
Sosyal Medya

Yaşlı kadın bahçesinden portakal çalan Rus kadını yakaladı! Verdiği tepki İşte Türk böyle olur dedirtti

Yeniakit Publisher
2024-01-10 09:27:00 -

Yol kenarındaki bahçeden portakal almak isteyen turistleri yakalayan yaşlı vatandaştan duygulandıran davranış.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem oldu. Rus turistler yol üstünde gördükleri bir bahçede bulunan ağaçtan portakal aldı. Rus turistin ağaçtan portakal aldığını gören kadın ise ilerleyen arabanın peşinden giderek aracı durdurdu. Rus turistler kendilerine kızacağını düşünen yaşlı teyzeden hiç beklemedikleri bir tepki gördü. Elinde portakalla arabanın camına giden yaşlı kadın Rus turistlere daha fazla portakal vererek Türklerin ne kadar misafirperver olduğunu gösterdi. Turistler o anları ise şaşkınlıkla sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yorumlar

muşlu helalteryan

yanlış konuşuyorsunuz. türk misafirperverliği değil. müslüman ahlakı. işte müslüman böyle olur diye başlık atmalıydınız. yaptığı şey türklükle alakalı bişey değil Peygamber ahlakı ile ilgili bişey.
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