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Siyaset Yaşar Güler Katar'da
Siyaset

Yaşar Güler Katar'da

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Yaşar Güler Katar'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mekke İttifakı'na katılması beklenen Katar'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a ziyaret gerçekleştirmektedir" denildi.

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