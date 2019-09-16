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Yaşlı çiftçilere anlamlı ziyaret

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kentteki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı en yaşlı çiftçileri ziyaret etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:48
Yaşlı çiftçilere anlamlı ziyaret

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kentteki çiftçi kayıt sistemine kayıtlı en yaşlı çiftçileri ziyaret etti.


Kentteki en yaşlı çiftçilerden olan 102 yaşındaki üreticiyle bir araya gelen İl Müdürü Yoldaş, “Dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız olmakla birlikte, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere yol gösteren geleceğimize ışık tutan büyüklerimizi ziyaret ederek hal ve hatırlarını soruyoruz. Her daim yaşlılarımızın yanlarında olduğunu belirtmek isterim. Büyüklerimizin hayatlarının bundan sonrasını sağlıklı ve mutlu geçirmeleri temennisi ile minnet ve şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.


Ziyaret sonunda İl Müdürü Yoldaş ise kapılarının üreten ve tarım ekonomisine katkıda bulunan herkese kapılarının açık olduğunu il ve ilçe müdürlüğüne gelerek gerek teorik gerekse pratik her türlü bilgiyi vermeye hazır olduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:48
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