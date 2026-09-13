Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor

Bina girişlerine "5 metre" düzenlemesi: Yeni düzenlemeyle kamu binaları, alışveriş merkezleri ve restoranların girişlerinde de sigara kullanımına yönelik yeni bir sınır getirilmesi gündemde. Taslağa göre bu tür işletme ve binaların ana giriş kapılarından itibaren belirli bir mesafede sigara içilmesine izin verilmeyecek. Gündemdeki düzenlemeler arasında bu mesafenin en az 5 metre olması bulunuyor. Böylece bina girişlerinde oluşan sigara dumanının iç mekânlara taşınmasının ve sigara kullanmayan kişilerin dumana maruz kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.