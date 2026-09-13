Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor
Toplum sağlığını ve özellikle gençleri tütün dumanının zararlarından korumayı amaçlayan Sağlık Bakanlığı, tütün mamulleriyle mücadelede devrim niteliğinde bir kısıtlama paketini masaya yatırdı. Hazırlanan yeni taslağa göre kamu binaları, AVM ve restoran girişlerinde 5 metre mesafede sigara içmek yasaklanıyor. Parklar, plajlar ve açılır-kapanır kış bahçelerinde kısıtlamalar devreye girerken; marketlerdeki sigara reyonlarının göz önünden kaldırılması ve kapalı dolaplara girmesi hedefleniyor.