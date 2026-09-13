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Sağlık
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Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor

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Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor

Toplum sağlığını ve özellikle gençleri tütün dumanının zararlarından korumayı amaçlayan Sağlık Bakanlığı, tütün mamulleriyle mücadelede devrim niteliğinde bir kısıtlama paketini masaya yatırdı. Hazırlanan yeni taslağa göre kamu binaları, AVM ve restoran girişlerinde 5 metre mesafede sigara içmek yasaklanıyor. Parklar, plajlar ve açılır-kapanır kış bahçelerinde kısıtlamalar devreye girerken; marketlerdeki sigara reyonlarının göz önünden kaldırılması ve kapalı dolaplara girmesi hedefleniyor.

#1
Foto - Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor

Sağlık Bakanlığı, tütün kullanımıyla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Hazırlanan taslakla sigara yasağının uygulandığı alanların genişletilmesi, tütün ürünlerinin satış noktalarındaki görünürlüğünün azaltılması ve özellikle çocukların pasif içicilikten korunması hedefleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde parklar, plajlar ve bazı işletmelerin açık alanlarında yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.

#2
Foto - Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor

Sabah'ta yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeyle "Dumansız Hava Sahası" uygulamasının kapsamının genişletilmesi ve mevcut sigara yasaklarının daha sıkı kurallara bağlanması planlanıyor. Henüz taslak aşamasında bulunan çalışmanın özellikle kamusal alanlarda sigara kullanımına ilişkin önemli değişiklikler içermesi bekleniyor.

#3
Foto - Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor

Park ve plajlarda sigara kısıtlaması: Taslakta öne çıkan başlıklardan biri açık alanlarda sigara kullanımı. Parklar, bahçeler, çocuk oyun alanları ve plajlar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı bazı bölgelerde sigara kullanımının sınırlandırılması planlanıyor. Düzenlemenin temel amaçlarından birinin çocukların ve sigara kullanmayan vatandaşların tütün dumanına maruz kalmasını azaltmak olduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor

Bina girişlerine "5 metre" düzenlemesi: Yeni düzenlemeyle kamu binaları, alışveriş merkezleri ve restoranların girişlerinde de sigara kullanımına yönelik yeni bir sınır getirilmesi gündemde. Taslağa göre bu tür işletme ve binaların ana giriş kapılarından itibaren belirli bir mesafede sigara içilmesine izin verilmeyecek. Gündemdeki düzenlemeler arasında bu mesafenin en az 5 metre olması bulunuyor. Böylece bina girişlerinde oluşan sigara dumanının iç mekânlara taşınmasının ve sigara kullanmayan kişilerin dumana maruz kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

#5
Foto - Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor

Kış bahçeleri "kapalı alan" sayılabilecek: Sigara yasağında "açık alan-kapalı alan" ayrımının da daha net hale getirilmesi planlanıyor. Üstü veya çevresi açılıp kapanabilen tenteli bölümler ile işletmelerin kış bahçelerinin kapalı alan kapsamında değerlendirilmesi gündemde. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda bu alanlarda da sigara içilmesine izin verilmeyecek.

#6
Foto - Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor

Marketlerde sigaralar göz önünden kaldırılacak: Taslak yalnızca sigara içilen alanları değil, tütün ürünlerinin satış şeklini de kapsıyor. Market ve satış noktalarında sigara ile diğer tütün ürünlerinin tüketicilerin doğrudan görebileceği şekilde sergilenmesinin önüne geçilmesi planlanıyor. Özellikle kasa arkalarında bulunan sigara ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması hedefleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da daha önce yaptığı açıklamalarda tütün ürünlerinin tamamen yasaklanmasının değil, görünürlüğünün azaltılmasının amaçlandığını belirtmişti.

#7
Foto - Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor

18 yaş altına satışta denetimler sıkılaşacak: Yeni dönemde üzerinde durulan başlıklardan biri de çocukların ve gençlerin tütün ürünlerine erişiminin engellenmesi. Bu kapsamda 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satışına yönelik denetimlerin daha etkin hale getirilmesi ve mevcut kuralların daha sıkı uygulanması planlanıyor.

#8
Foto - Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor

Hazırlanan düzenlemeyle tütün kullanımının toplumdaki görünürlüğünün azaltılması, pasif içiciliğin önüne geçilmesi ve özellikle gençlerin sigaraya başlamasının engellenmesi amaçlanıyor.

#9
Foto - Sigaraya yeni yasaklar: 5 metre kuralı geliyor

Taslak üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin son şeklinin netleşmesi bekleniyor.

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Yorumlar

İ. Keskin

Olması gereken sermaye ve insan gücü gerektirmeyen gerektirmeyen yasak. Nafile işler.
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