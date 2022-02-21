  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yaşlı Batı, Putin'in Ukrayna kararını kınadı
Dünya

Yaşlı Batı, Putin'in Ukrayna kararını kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıma kararına AB ülkelerinden tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 23:50:00 -
Yaşlı Batı, Putin'in Ukrayna kararını kınadı

Son dönemde eski gücünü kaybeden ve nüfusu hızla yaşlanan Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna kararını kınadı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in aldığı karara Almanya, İngiltere, NATO ve AB'den sert tepkiler geldi. Rus medyası Putin'in kararını resmen açıklamasından önce Kremlin'e dayandırdığı haberinde 'tanıma' hamlesinin geleceğini bildirmişti. Bu gelişme sonrası Putin'in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a görüşüp kararını ilettiği açıklandı.

Almanya kınadı

Berlin Yönetimi telefon görüşmesi sonrası hızla tepki gösterdi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, “Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell, Putin kararını resmen açıklamadan kritik bir mesaj vermişti. Borrell, Ukraynalı Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının Moskova tarafından tanınması halinde yaptırımların hazır olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler de tarafları Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün altını oyacak "tek taraflı hamlelerden" sakınma çağrısı yapmıştı.

İngiltere'den tepki

Putin'in dünya televizyonlarından naklen yayınlanan konuşmasının ardından ilk tepki gösteren ülkelerden biri ise Birleşik Krallık oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson gelişmeyi "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlâl" olarak değerlendirdi. AB yaptırımların masada olduğunu hatırlattı.

AB'den tehdit

Avrupa Komisyonu Başkanı Usula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Putin'in kararını kınadı. Twitter hesaplarından açıklama yapan iki AB yetkilisi, Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının bariz ihlâlidir" ifadelerine yer verdi. Leyen ve Michel, "Ukrayna ile dayanışma halinde Avrupa Birliği ve ortaklarının birlik, sertlik ve kararlılıka karşılık vereceğini" belirtti.

NATO Rusya'yı kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasını kınıyorum. NATO Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyor, ve destekliyoruz. Moskova'ya çatışmayı durdurma ve diplomasiyi seçme çağrısı yapıyoruz." dedi.

Donetsk ve Luhanks’ın bağımsızlığı resmen tanındı

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks’ın bağımsızlığını resmen tanıması yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, “Başkan Putin'in ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’ ve ‘Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıması, Rusya'nın Minsk anlaşması kapsamındaki taahhütlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor. Bu adım, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik yeni bir saldırıyı temsil ediyor, Minsk sürecinin sona erdiğini gösteriyor ve BM Anlaşması’nın ihlali anlamına geliyor. Rusya'nın diyalog yerine karşı karşıya gelmek için bir yol seçme kararını gösteriyor. Müttefiklerle koordineli olacağız. Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk kararını açıkladı
Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk kararını açıkladı

Dünya

Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk kararını açıkladı

Putin: Ukrayna aslında Doğu Rusya toprağıdır
Putin: Ukrayna aslında Doğu Rusya toprağıdır

Dünya

Putin: Ukrayna aslında Doğu Rusya toprağıdır

Putin'den gerilimi tırmandıracak imza
Putin'den gerilimi tırmandıracak imza

Dünya

Putin'den gerilimi tırmandıracak imza

Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri
Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri

Dünya

Putin'in tanıma kararı sonrası Donbass'ta sevinç gösterileri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay