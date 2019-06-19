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Yaşlı adamın kalp kapağı, yeni yöntemle değiştirildi

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da KOAH hastası 63 yaşındaki hastanın kalp kapağı, dünyada yeni bir yöntem olan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ilk defa uygulanankapalı yöntemle kasık damarından girilerek değiştirildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:51
Yaşlı adamın kalp kapağı, yeni yöntemle değiştirildi

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da KOAH hastası 63 yaşındaki hastanın kalp kapağı, dünyada yeni bir yöntem olan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ilk defa uygulanankapalı yöntemle kasık damarından girilerek değiştirildi. Başarılı bir operasyon geçiren hasta, daha önce 50 metre yürüyemezken şimdi kilometrelerce yürüdüğünü aktardı.


Hankendi köyünde ikamet eden ve 12 yıldır KOAH hastası olan 63 yaşındaki Yasin Orhan, Elazığ Fethi Sekin Hastanesi Kardiyoloji Bölümüne başvurdu. İleri derece kalp kapak darlığı sebebiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alınan Orhan’ın kalp kapağının değiştirilmesi gerektiği belirlendi. KOAH sebebiyle kalp kapağının açık kalp ameliyatı ile değiştirilmesi yüksek riskli olduğu için dünyada yeni bir yöntem olan kapalı ameliyat Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ilk olarak uygulandı. Kasık damarından girilen hastanın 45 dakika süren kapalı ameliyat tekniği ile kalp kapağı değiştirildi.


Hastane olarak Elazığ ve bölge illerine erişilebilir, kaliteli sağlık hizmeti sunmak için güncel tedavi yöntemlerini uygulayarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başhekim Doç.Dr. Savaş Öztürk, “Hastanemizde, şehir hastaneleri anlayışının beraberinde getirdiği fiziki şartlar ve teknolojik imkanlar bizlere büyük olanaklar tanıyor. Sahip olduğumuz teknolojik alt yapı ve deneyimli tıbbi kadromuzla farklı tıbbi uygulamalarla halkımıza hizmet ediyoruz. Bunlardan biri olan ve dünyada yeni uygulanmaya başlayan bir yöntemle hastamızın kalp kapağının kasık damarından girilerek kapalı olarak değiştirilmesini önemli bir başarı olarak görmekteyiz. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanları Dr. Koray Kalenderoğlu ile Dr. Onur Taşar, Anestezi , medikal destek ekibimizve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.


“TAVI Yönteminin” dünyada da yeni uygulanan bir yöntem olduğunu vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Onur Taşar ise , “Yoğun bakım ünitemizde takibimiz altında bulunan hastamızın ileri derecede kalp kapak darlığı mevcuttu. Kalp kapağı değişimi için ameliyat olması gereken hastamız için klasik açık ameliyat, KOAH hastalığına bağlı solunum problemleri sebebiyle oldukça riskliydi. Bu sebeple dünyada da yeni uygulanan bir yöntem olan anjiyo benzeri bir işlem ile kasık bölgesinden girerek kapalı bir operasyonla kalp kapağını değiştirdik. Bir süre hastamızı takip ettikten sonra şifa ile taburcu ettik. Uyguladığımız bu yöntem ile hastamızda olduğu gibi solunum problemlerinden dolayı açık ameliyat olamayan hastalarımızı başarılı bir şekilde tedavi edebilmekteyiz"diye konuştu.



"Hasta konforunu arttırıyor"


Şehir Hastanesinin getirdiği teknolojik donanımların kendilerine bu tarz büyük ameliyatları gerçekleştirmek için kolaylık sağladığını dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Koray Kalenderoğlu’da, “İleri derece kalp kapak darlığı sebebiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan 63 yaşındaki hastamıza yaptığımız muayene ve tetkiklerin ardından kalp kapağının değiştirilmesi gerektiğini saptadık. Ancak KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ) sebebiyle kalp kapağının açık kalp ameliyatı ile değiştirilmesi yüksek riskli olduğu için, hastanemizde ilk olarak uyguladığımız yöntem ile kasık damarından girilerek kapalı ameliyat tekniği ile kalp kapağını değiştirdik. Bu yöntemin ameliyat sonrası yatış süresini kısaltıyor ve hasta konforunu arttırıyor" ifadelerini kullandı.



Eskiden 50 metre yürüyemiyordu, şimdi kilometrelerce yürüyor


Kalp kapağı ameliyatı sonrasında sağlığına kavuşan Yasin Orhan da, “Bu hastalık ben de yaklaşık olarak 12 sene önceolan bir hastalıktı fakat kalp hastası olduğumu bilmiyordum. KOAH olarak teşhis koymuşlardı. Daha sonrasında çeşitli hastanelere gittiğimde kalp hastası olduğumu da bana bildirdiler. Ben de korktum ve ameliyat olmak istemedim. Çünkü şeker ve KOAH hastalığım da vardı. Bunlar benim için büyük bir problemdi. Fakat sonradan hastanede çalışan bir akrabam, Fethi Sekin Şehir Hastanesini tavsiye etti. Ben de gelip muayene oldum. Bana güven verdiklerinden dolayı başka bir yere de gitmek istemedim ve kendimi Koray ve Onur beyin ellerine bıraktım. Allah onlardan razı olsun.Ben şimdi çok iyiyim. Eskiden 50 metre yürüyemiyordum şimdi ise kilometrelerce yürüyorum ve yürüdükçe de açılıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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