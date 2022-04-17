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Yerel Yaşlı adamın feci ölümü
Yerel

Yaşlı adamın feci ölümü

Uşak'ta köprülü kavşak üst geçidinden karşıdan karşıya geçmek isterken kamyonetin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 15:56:00 -
Yaşlı adamın feci ölümü

Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinde Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı’nda karşıdan karşıya geçmek isteyen Musa Demir’e (75), S.S. idaresindeki 06 CLZ 701 plakalı elektrik dağıtım şirketine bağlı kamyon çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, kamyon sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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