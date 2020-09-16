Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’

‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyen Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı dövdü.

Tekme tokat çıkan kavga sonrası Halil Sezai Paracıklıoğlu’na tepkiler çığ gibi geldi.

Halil Sezai olaya ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Hürriyetin haberine göre Halil Sezai, adamın oğluyla birlikte yaşadığını, 'gelin lan'lı tekliflerini reddettiğini belirtti. Halil Sezai olayın başlangıcını şöyle anlattı:

Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar ile beraber orada 6 kişilik bir ekiple Youtube formatı hazırlıyoruz. Yemek talk showu. Konuk alıyor, yemek yapıyor sohbet ediyoruz. Fakat maalesef 5 aydır 1 bölüm bile çekemedik. Maddi zararı geçtim manevi olarak burnunuzdan getirdi. Çünkü bu 65 yaşında ki abimiz yönetmenimiz ile olan husumetinden dolayı bize programı çektirtmemeye yemin etmiş. Bağıra çağıra öyle söylüyor 5 aydır!

Yaşlı adamın sürekli içip içip kendilerine küfür ettiğini belirten Halil Sezai, yönetmenimizle arasında olan husumet yüzünden sabah akşam müzik açıp onları rahatsız ettiklerini, bahçeye 30 tane adam yığıp tehdit ettiklerini söyledi.

Olay sonrası yaşlı adamın görüntüleri kırptığını söyleyen Halil Sezai, ‘Çiçekle gittiğim evde sonuç buna dönüştü. Benim yaptığım şeyde hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok.. Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandır anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin gezeceklerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum’ dedi.