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Yerel Yaşlı adam önüne çıkan gelinini traktörle çiğnedi
Yerel

Yaşlı adam önüne çıkan gelinini traktörle çiğnedi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde oğlu ile aralarında alacak-verecek meselesi bulunan yaşlı adam, kendisini durdurmak için traktörün önüne geçmeye çalışan gelinini çiğnedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 16:18:00 -
Yaşlı adam önüne çıkan gelinini traktörle çiğnedi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 85 yaşındaki şahıs, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı oğlunun eşini traktörle çiğnedi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Muratlı’nın Kepenekli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre oğlu M.B. ile aralarında alacak-verecek meselesi bulunan H.B. (85), kendisine ait olduğunu savunduğu ilaçlama makinesini traktörünün arkasına takarak oradan ayrılmak istedi. Yaşlı adam, kendisini durdurmak için traktörün önüne geçmeye çalışan gelini S.B.’yi (49) çiğnedi.

Yaşlı adam adliyeye sevk edildi

 

Ayağının üzerinden traktör geçen kadın, yere düşerek başını da çarptı. Yaralı kadın Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaşlı adamı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan yaşlı adam, ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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