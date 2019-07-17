Yaşlandırma programı nasıl kullanılıyor? Faceapp nedir, nasıl kullanılır?

Ünlülerin de çokça paylaşarak sosyal medyanın gündemini oluşturan faceapp yaşlandırma programı merak ediliyor. Faceapp ile filtre uygulanan resimler büyük ilgi çekiyor. Yaşlandırma programını merak eden kullanıcılar yaşlandırma programının adı nedir yaşlandırma programı nasıl kullanılır gibi sorular soruyor. Arama motorunda faceapp nedir aratılanlar arasında ön sırada. Peki faceapp programı nasıl indirilir? Yaşlandırma programı nasıl kullanılır? İşte faceapp yaşlandırma filtresi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

Faceapp nedir?

Sosyal medya da adeta bir akım haline gelen yaşlandırma tekniği ile fotoğrafının yaşlandırılmış hali adeta paylaşım rekorları kırıyor.

Yaşlandırma programı nasıl kullanılır?

Faceapp ile ilgili tüm bilgileri buradan öğrenebilir ve hemen programı kullanmaya başlayabilirsiniz.

İşte detaylar;

Instagram, Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarında insanlar yüzlerine efekt yaparak fotoğrafını paylaşıyordu. Birçok efektle birlikte bu sosyal medya uygulamalarına yeni bir uyulama daha eklendi.

IOS ve Android tabanlı telefonların yanı sıra web üzerinden de kullanılabilen FaceApp uygulaması, kullanıcıların yeni gözdesi olmuş durumda...

Öyle ki sosyal medyada herkes bu uygulama ile yaşlandırma efekti veren programı kullanarak fotoğrafını paylaşıyor.

FaceApp uygulamasında ise sadece yaşlandırma tekniği yok, fotoğrafınızı eklediğinizde kadınsanız erkeğe, erkekseniz kadına çevirebiliyor.

Sadece bunlarla da sınırlı değil; saç renginizi, saç şeklinizi sakallı sakalsız halini merak edenler de bu uygulamaya başvuruyor.

Faceapp nasıl indirilir?

IOS ve Android tabanlı telefonlarda bulunan AppStore ve Google Play'e girerek bu uygulamayı indirebilirsiniz. Kullanışlı arayüzü bulunan programda giriş yaptıktan sonra var olan bir fotoğrafınızı ekleyerek ya da hemen bir fotoğraf çekerek uygulamayı kullanabilirsiniz.

Faceapp ile ilgili bilmeniz gereken önemli detay gerçek!

Yüz tanıma teknolojisi on yıllardır var olsa da son yıllarda yapay zeka ve bilgisayar desteği sayesinde çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor.Bu teknoloji artık sınırlarda insanları teşhis etmek, akıllı telefonların kilidini açmak, suçluları teşhis etmek ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılıyor.

Fakat bazı şirketler bu teknolojiyi daha da ileri götürerek insanların duygularını,niyetlerini algılayabileceklerini savunuyor.

Faceapp tehlikeli midir?

Facebook'ta geçen haftadan bu yana yayılan değişim hareketi FaceApp, bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Facebook ile başlayan yüz yașlandırma uygulamaları yüz tanıma sistemleri için bir veri tabanı oluşturuyor. Bir iddia ise, programı kullananların genç yaşlı halinini sisteme kayıt ediyor bu veriler belli yerlere servis ediliyor. Çin hükümeti bu sistem ile 50.000 kişilik bir konserde aranılan bir suçluyu yakalamayı başardı. Şifre hatta parmak izi girmeden yalnızca yüz tanıma sistemi ile açılan telefonlarımız var. FaceApp kullanırken tekrar bi düşünün... Belki de bu projenin bir parçasıdır!

Facebook'un yanı sıra Instagram ve Twitter'da geçen hafta başlayan harekete milyonlarca kişi, 10 yıl önce ve sonra çekilmiş fotoğraflarını yan yana paylaşarak katılım gösterdi.Facebook, kullanıcılarını ve birlikte fotoğraf çektirdikleri kişileri tanımak için yıllardır yüz tanıma programı kullanıyor.

Teknoloji haberleri sitesi Wired'ın yazarlarından Kate O'Neill de hareketin "zararsız bir eğlence olmadığını" öne süren bir makale kaleme aldı. O'Neill, 10 yıl öncesi ve sonrasını yan yana gösteren fotoğrafların, insanların yıllar içindeki değişimini yakalamaya çalışan bir teknoloji için çok kullanışlı olduğunu vurguladı. Tartışma üzerine Facebook da hareketle ilgisi olmadığını bildiren bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "kullanıcıların başlattığı hareketin kendiliğinden yayıldığı ve şirketin bundan çıkar sağlamadığı" ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Yapay zeka konusuyla ilgilenen uzmanlar, kişilerin sosyal medyada 10 yıl öncesi ve sonrası fotoğraflarını karşılaştırmalı paylaştığı hareketin, "yüz tanıma algoritmaları geliştirme amacı taşıyor olabileceği"ni savundu. Dünyada birçok devlet ve özel şirket, güvenilir ve hızlı olduğunu söyleyerek yüz tanıma programlarını kullanıyor.

Bazı araştırmacılar, yüz tanıma teknolojisinin kart ve şifrelerin gizli tutulması, suçluların yakalanması ve ülkeye giriş çıkışların denetlenmesi gibi alanlarda hızlı ve güvenilir bir araç olduğunu söylüyor.Bazılarına göre ise bu, mahremiyetin yok olduğu bir distopyanın parçası. Yüz tanıma teknolojisi, birçok ülkede özellikle güvenlik ve eğlence amaçlı kullanılıyor.