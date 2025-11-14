Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Alev Coşkun’u hedef alarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Coşkun’un “Beni çağırdı, diz dize oturduk” sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, bunun gerçeği yansıtmadığını savunup “Yalansa Nutuk’tan yüzüne gösteririm” çıkışıyla tartışmayı alevlendirdi.
Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında konuşan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nin "Atatürk ve Vahdettin" konulu haberini eleştirdi.
Alev Coşkun’a seslenen Karahasanoğlu, “Beni çağırdı diz dize oturduk diyor. Yalan mı Alev Coşkun? Yalansa Nutuk'tan gözünün içine sokayım senin gerçeği.” ifadelerini kullandı.
Gündem
Ali Karahasanoğlu Sözcü’nün algı manşetini böyle ifşa etti! ‘20 Uçağı 116 milyar lira pahalı almışız’