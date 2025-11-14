  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa doldu taştı! On binlerce Müslüman Cuma namazı kıldı

Saya saya bitiremedi! Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal’in mal varlığını ifşa etti

Maliye kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 50 bin mükellefi denetledi. 220 milyar lira ceza

Türkiye 20 kahraman şehidini uğurluyor

Aşağılık paylaşıma tepki! AK Parti'den Yunan küstahlığına sert cevap

CHP’de bu da oldu! Eski başkandan yeni başkana suç duyurusu

Esenyurt'ta kepazelik bitmiyor: Kadın tuvaletinde gizli kamera skandalı

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?
Gündem Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Gündem

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Alev Coşkun’u hedef alarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Coşkun’un “Beni çağırdı, diz dize oturduk” sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, bunun gerçeği yansıtmadığını savunup “Yalansa Nutuk’tan yüzüne gösteririm” çıkışıyla tartışmayı alevlendirdi.

Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında konuşan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet Gazetesi’nin "Atatürk ve Vahdettin" konulu haberini eleştirdi.

Alev Coşkun’a seslenen Karahasanoğlu, “Beni çağırdı diz dize oturduk diyor. Yalan mı Alev Coşkun? Yalansa Nutuk'tan gözünün içine sokayım senin gerçeği.” ifadelerini kullandı.

1

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü
Dünya

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü

Hindistan Hava Kuvvetleri orduya ait eğitim uçağının düştüğünü duyurdu.
Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! "Haddinizi bilin"
Gündem

Faruk Acar’dan Yunanistan’a sert tepki! “Haddinizi bilin”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
