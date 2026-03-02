  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan çok konuşulacak İran açıklaması Ankara-Amman hattında kritik zirve! Bakan Fidan ve Safadi ateş çemberini görüştü İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne ABD Savunma Bakanı canlı yayında açıkladı: İran’da rejim değişti! Sıra İran halkında... "Pişman edeceğiz" dedi ve ekledi: ABD'nin aksine biz hazırız Büyük Şeytanın kayıpları artıyor! İran cehenneminde ölen ABD askeri sayısı 4 oldu Emperyalist kalleşliğe karşı ekonomik direnç: Yılmaz 'tedbirler hazır' dedi Okullardaki ramazan etkinlikleri laikliğe aykırı mı? Bakan Tekin’den net cevap: Niye aykırı olsun Sanayide son dört yılın rekoru kırıldı! Bakan Kacır 2026 yılı için "yükseliş hızlanacak" dedi Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri
Gündem Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan tutuklandı
Gündem

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan tutuklandı

"İrtikap" operasyonunda gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen şüpheliler, arka giriş kapısından adliye binasına alındı.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Özcan, Can ve A.S. tutuklanmaları, diğer 10 kişi ise adli kontrol tedbiriyle salıverilmeleri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

 

Tanju Özcan ve Süleyman Can tutuklandı

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanırken, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat’ta Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi
CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi

Gündem

CHP’li belediyede yolsuzluk lağımı patladı: Tanju Özcan dahil 13 kişi daha kelepçelendi

Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor
Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor

Gündem

Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor

Dün ‘600 civarı’ bugün ‘1000’lerce’ öğrenci! Şovmen Tanju fena enselendi
Dün ‘600 civarı’ bugün ‘1000’lerce’ öğrenci! Şovmen Tanju fena enselendi

Gündem

Dün ‘600 civarı’ bugün ‘1000’lerce’ öğrenci! Şovmen Tanju fena enselendi

'Ya seve seve ya da s... s....' demişti Küfürbaz Tanju hakkında yeni gelişme
'Ya seve seve ya da s... s....' demişti Küfürbaz Tanju hakkında yeni gelişme

Siyaset

'Ya seve seve ya da s... s....' demişti Küfürbaz Tanju hakkında yeni gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23