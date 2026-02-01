Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak...

İşte o paylaşım...

Epstein belgeleri bir skandal değil, küresel bir sistem fotoğrafıdır: Güç şantajla korunur, para dosyayı kilitler, medya gündemi dağıtır. Bu, buzdağının görünen yüzü değil; medeniyetin altına döşenen lağım sisteminin ta kendisidir. Artık krallar çıplak!



Dünya düzeni artık "güven" değil, "ifşa" üzerine kurulu. Siyasetin, hukukun ve küresel düzenin "seçkinleri" bu sistemde suç ortağıyken; ahlaktan ve hukuktan bahsetmek artık sadece trajikomik bir şaka.



Eğer hukuk "elitler" için işlemiyorsa, devlet bir düzen değil; sadece suçlular için bir "koruma kalkanı" üretir.



Bu belgeler aslında bir iflasın ilanıdır. Gündüzleri ekranlarda demokrasi ve insan hakları nutukları atan Batı medeniyetinin, geceleri hangi karanlık pazarlıklarla ayakta durduğunun suçüstü halidir. Hukuk susuyorsa, siyaset kirlenmişse ve ahlak sadece zayıflar için işleyen bir prangaya dönüşmüşse; dünya düzeni bitmiştir.



Epstein dosyası, sadece bir "suç hikayesi" değil; Batı medeniyeti "elitleri"nin ahlaki temellerini gösteren bir aynadır. Bu aynada,

* Gücün ahlakı nasıl yok ettiği,

* Hukukun "seçilmişlere" neden işlemediği,

* Medeniyet iddiasının altındaki derin çürüme,

* Ve sıradan insanın bu sistemdeki hiçe sayılan değeri sorgulanmaktadır.



Dünya düzeni bu ikiyüzlülük üzerine inşa edilmişse, değişim artık kaçınılmazdır. Gerçek adalet, sadece belgelerin deşifre edilmesi değil; bu sistemi kökten sorgulayıp ahlakı merkeze alan yeni bir küresel "sosyal sözleşme" inşa etmekten geçer.



Karanlık açığa çıktıkça, insanlığın aydınlığa olan ihtiyacı daha da acilleşiyor. Maskeler düştü, gerçekler ortada. Bu ahlaksızlık vahşeti düzenin yıkılışını hızlandıracaktır.

