  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin en ucuz suyunu satan belediye başkanı taktiğini açıkladı UNRWA duyurdu: Batı Şeria’da sessiz soykırım! İsrail şiddeti rekor seviyede Trump, kirli geçmişine kılıf arıyor: Epstein dosyasında ‘aklanma’ tiyatrosu Kandil’in âşığı! Sezgin Tanrıkulu şimdi de PKK için yardım istedi İşgalci İsrail'de "füze" paniği! Eli kanlı katillerden itiraf gibi "tehdit" açıklaması CHP’den basına kapalı ihanete açık konferans! Neyi kimden gizliyorsunuz? Karısı yasaklamıştı! Halı saha maçına eşinden izin koparan adam ünlü oldu Çanakkale ağır hasta, CHP’li başkan batakta: ‘Oyunu kaybeden hesabı öder’ YPG provokasyonuna karşılık: Saldırının yaşandığı alan hudut karakoluna bağlandı Köpeğini Passatla dolaştıran CHP’li Sinem, kediye kör!
Gündem Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak...
Gündem

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak...

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Epstein belgeleri bir skandal değil, küresel bir sistem fotoğrafıdır dedi ve artık krallar çıplak paylaşımını yaptı...

İşte o paylaşım...

Epstein belgeleri bir skandal değil, küresel bir sistem fotoğrafıdır: Güç şantajla korunur, para dosyayı kilitler, medya gündemi dağıtır. Bu, buzdağının görünen yüzü değil; medeniyetin altına döşenen lağım sisteminin ta kendisidir. Artık krallar çıplak!

Dünya düzeni artık "güven" değil, "ifşa" üzerine kurulu. Siyasetin, hukukun ve küresel düzenin "seçkinleri" bu sistemde suç ortağıyken; ahlaktan ve hukuktan bahsetmek artık sadece trajikomik bir şaka.

Eğer hukuk "elitler" için işlemiyorsa, devlet bir düzen değil; sadece suçlular için bir "koruma kalkanı" üretir.

Bu belgeler aslında bir iflasın ilanıdır. Gündüzleri ekranlarda demokrasi ve insan hakları nutukları atan Batı medeniyetinin, geceleri hangi karanlık pazarlıklarla ayakta durduğunun suçüstü halidir. Hukuk susuyorsa, siyaset kirlenmişse ve ahlak sadece zayıflar için işleyen bir prangaya dönüşmüşse; dünya düzeni bitmiştir.

Epstein dosyası, sadece bir "suç hikayesi" değil; Batı medeniyeti "elitleri"nin ahlaki temellerini gösteren bir aynadır. Bu aynada,
 * Gücün ahlakı nasıl yok ettiği,
 * Hukukun "seçilmişlere" neden işlemediği,
 * Medeniyet iddiasının altındaki derin çürüme,
 * Ve sıradan insanın bu sistemdeki hiçe sayılan değeri sorgulanmaktadır.

Dünya düzeni bu ikiyüzlülük üzerine inşa edilmişse, değişim artık kaçınılmazdır. Gerçek adalet, sadece belgelerin deşifre edilmesi değil; bu sistemi kökten sorgulayıp ahlakı merkeze alan yeni bir küresel "sosyal sözleşme" inşa etmekten geçer.

Karanlık açığa çıktıkça, insanlığın aydınlığa olan ihtiyacı daha da acilleşiyor. Maskeler düştü, gerçekler ortada. Bu ahlaksızlık vahşeti düzenin yıkılışını hızlandıracaktır.

 

Mesajlar ifşa oldu: Epstein rezaleti istifa getirdi
Mesajlar ifşa oldu: Epstein rezaleti istifa getirdi

Dünya

Mesajlar ifşa oldu: Epstein rezaleti istifa getirdi

Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’
Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

Gündem

Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu
Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu

Gündem

Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu

Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı
Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı

Dünya

Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı

 

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Epstein belgeleri bir skandal değil, küresel bir sistem fotoğrafıdır dedi ve artık krallar çıplak paylaşımını yaptı...

 

 

Mesajlar ifşa oldu: Epstein rezaleti istifa getirdi
Mesajlar ifşa oldu: Epstein rezaleti istifa getirdi

Dünya

Mesajlar ifşa oldu: Epstein rezaleti istifa getirdi

Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’
Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

Gündem

Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu
Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu

Gündem

Epstein Dosyaları: Batı’nın kirli güç laboratuvarı ve şantaj imparatorluğu

Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı
Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı

Dünya

Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Epstein belgeleri bir skandal değil, küresel bir sistem fotoğrafıdır dedi ve artık krallar çıplak paylaşımını yaptı...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23