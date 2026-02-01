Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!

Ecdadın Emaneti: "Reloj Otomano" (Osmanlı Saati)

MEKSİKA’nın kalbinde, MEXICO CITY sokaklarında yükselen o meşhur saat kulesi, Batı’nın kapısında icazet bekleyenlere tokat gibi bir cevap niteliğinde. Videoda yer alan gerçekler, ecdadın vizyonunu şu sözlerle haykırıyor:

"Burada, Meksika’nın göbeğinde, üzerinde ay yıldızlı sancağımızın parladığı bu kule tesadüfen dikilmedi. 1910 yılında, Meksika'nın bağımsızlığının 100. yılı hatırasına, orada yaşayan Osmanlı tebaası Lübnan ve Suriye asıllı kardeşlerimiz tarafından, Sultan Mehmed Reşad adına hediye edildi. Üzerinde çini işçiliğiyle işlenmiş o ay yıldız, 'Biz her yerdeyiz' demektir."