Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!
Kendine yabancılaşmış, gözü ABD, ALMANYA ve İSVİÇRE’nin pırıltısından başka bir şey görmeyen sözde aydınlar anlamasa da; ecdadın adaleti ve izi dünyanın öbür ucunda, MEKSİKA sokaklarında parlamaya devam ediyor! Selçuklu’nun vakarı, Osmanlı’nın adaleti sadece Anadolu’da değil, okyanusları aşan bir vizyonla tarihe kazınmış durumda.
Ecdadın Emaneti: "Reloj Otomano" (Osmanlı Saati)
MEKSİKA’nın kalbinde, MEXICO CITY sokaklarında yükselen o meşhur saat kulesi, Batı’nın kapısında icazet bekleyenlere tokat gibi bir cevap niteliğinde. Videoda yer alan gerçekler, ecdadın vizyonunu şu sözlerle haykırıyor:
"Burada, Meksika’nın göbeğinde, üzerinde ay yıldızlı sancağımızın parladığı bu kule tesadüfen dikilmedi. 1910 yılında, Meksika'nın bağımsızlığının 100. yılı hatırasına, orada yaşayan Osmanlı tebaası Lübnan ve Suriye asıllı kardeşlerimiz tarafından, Sultan Mehmed Reşad adına hediye edildi. Üzerinde çini işçiliğiyle işlenmiş o ay yıldız, 'Biz her yerdeyiz' demektir."