  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi Trump'ın enerji eşkıyalığı: Kaçırdığı liderin petrolünü dünyaya pazarlıyor! 8 ülkeden ortak İsrail tepkisi! Aralarında Türkiye de var! Epstein çocukları iftira saçıyor! “Afganistan'da kölelik geri geldi” yalanı! Mustafa Armağan ‘İlk kez öğrendim’ diyerek paylaştı! 27 Mayıs darbesinde ‘Osmanlıca’ detayı Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti Alın size Batı medeniyeti! Çaycılıktan memurluğa! Muhittin Böcek’in metresinin jet yükselişi ‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?
Gündem Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi
Gündem

Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi

Epstein sapığının yakın dostu Bill Clinton’un yer aldığı ve New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesinin de bulunduğu fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafın yapay zeka ile üretildiği ileri sürülürken, konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD’de eski başkan Bill Clinton’un yer aldığı ve sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf büyük tartışmaya neden oldu. Görüntüde Clinton’un yanında, Müslüman New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesi ile kucağında çocuk yaştaki Mamdani’nin yer aldığı öne sürüldü.

Fotoğrafta aynı zamanda pedofili Yahudi Jeffrey Epstein de bulunuyor…

Paylaşımlarda, söz konusu kare üzerinden “şüpheli birliktelik” yorumları yapılırken, Clinton ile Mamdani ailesi arasındaki bağa dair çeşitli iddialar ortaya atıldı.

 

Bazı kullanıcılar fotoğrafın geçmiş yıllara ait olduğunu savunurken, bazıları ise görüntünün siyasi bir mesaj içerdiğini öne sürdü. Tartışmalar özellikle Mamdani’nin Müslüman kimliği ve ABD siyasetindeki yükselişi üzerinden yoğunlaştı. Zira Mamdani Müslüman olsa da gayri islami birçok söylemde bulundu.

Öte yandan fotoğrafın gerçekliğine ilişkin belirsizlik de sürüyor. Görüntünün kaynağına dair resmi bir doğrulama yapılmazken, yapay zekâ ile üretilmiş olabileceğini dile getiren uzmanlar da bulunuyor. Konuya ilişkin şu ana kadar Clinton cephesinden ya da Mamdani ailesinden resmî bir açıklama yapılmış değil.

Epstein çocukları iftira saçıyor! "Afganistan'da kölelik geri geldi" yalanı!
Epstein çocukları iftira saçıyor! “Afganistan'da kölelik geri geldi” yalanı!

Dünya

Epstein çocukları iftira saçıyor! “Afganistan'da kölelik geri geldi” yalanı!

"Türkiye İslamlaşıyor" diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!
“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Gündem

“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Trump, kirli geçmişine kılıf arıyor: Epstein dosyasında ‘aklanma’ tiyatrosu
Trump, kirli geçmişine kılıf arıyor: Epstein dosyasında ‘aklanma’ tiyatrosu

Dünya

Trump, kirli geçmişine kılıf arıyor: Epstein dosyasında ‘aklanma’ tiyatrosu

Mesajlar ifşa oldu: Epstein rezaleti istifa getirdi
Mesajlar ifşa oldu: Epstein rezaleti istifa getirdi

Dünya

Mesajlar ifşa oldu: Epstein rezaleti istifa getirdi

Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’
Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

Gündem

Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!
İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

Gündem

İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: "Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!"
İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: “Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!”

Gündem

İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: “Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

ABd SAPIK IMPARATORLUGU
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23