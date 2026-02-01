Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi

ABD’de eski başkan Bill Clinton’un yer aldığı ve sosyal medyada dolaşıma sokulan bir fotoğraf büyük tartışmaya neden oldu. Görüntüde Clinton’un yanında, Müslüman New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesi ile kucağında çocuk yaştaki Mamdani’nin yer aldığı öne sürüldü.

Fotoğrafta aynı zamanda pedofili Yahudi Jeffrey Epstein de bulunuyor…

Paylaşımlarda, söz konusu kare üzerinden “şüpheli birliktelik” yorumları yapılırken, Clinton ile Mamdani ailesi arasındaki bağa dair çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Bazı kullanıcılar fotoğrafın geçmiş yıllara ait olduğunu savunurken, bazıları ise görüntünün siyasi bir mesaj içerdiğini öne sürdü. Tartışmalar özellikle Mamdani’nin Müslüman kimliği ve ABD siyasetindeki yükselişi üzerinden yoğunlaştı. Zira Mamdani Müslüman olsa da gayri islami birçok söylemde bulundu.

Öte yandan fotoğrafın gerçekliğine ilişkin belirsizlik de sürüyor. Görüntünün kaynağına dair resmi bir doğrulama yapılmazken, yapay zekâ ile üretilmiş olabileceğini dile getiren uzmanlar da bulunuyor. Konuya ilişkin şu ana kadar Clinton cephesinden ya da Mamdani ailesinden resmî bir açıklama yapılmış değil.