Yaşayan ilim hazinesi: Hasan Tahsin Feyizli

Türkiye'de en yayın tefsirli Kur'an-ı Kerim meallerinden Feyzü'l Furkan adlı eseriyle tanınan Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli, çeşitli vakıf ve camilerde tefsir ve meal dersleri vermenin yanı sıra, akademik eserlerle ilmi çalışmalarına devam ediyor.

Hasan Tahsin Feyizli kimdir?

Hasan Tahsin Feyizli, 1934 yışında Kırşehir'in merkez ilçesindeki Aşıkpaşa Mahallesi'nde dünyaya geldi.

1949 yılında ilkokulun ardından Mustafa Koçluk Hoca'da başladığı hafızlık eğitimini tamamladı.

Ağır Ceza Hakimi Kurra Hafız Nazım Akyüz'den iki yıl boyunca tashihi huruf dersi aldı.

Dönemin önemli alimlerinden, medrese mezunu, avukat ve ilk Kırşehir Milletvekili Müfit Kurutluoğlu'ndan Emsile, Bina, Maksud ve Avamil dersleri aldı.

1959 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu'ndan mezun oldu.

1963 yışında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olan Feyizli, Gaziantep ve Ankara'daki imam hatip liselerinde Arapça, Kur'an-ı Kerim ile tefsir dersleri verdi ve idarecilik yaptı.

Öğretmenlik görevi sırasında elektrik motorlarının yanmasını önleyen bir cihaz icat ettiği için Avrupa incelemesi tasdikiyle patent aldı.

1985 senseinde "Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Tefsirli Meali" isimli eserini 5 yılda tamamladı.

Öğretmenlik mesleğinden emekli oldu ve Avrupa'ya giderek çeşitli eğitim, tebliğ ve irşad faaliyetlerinde bulundu.

2005 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentindeki İslam Üniversitesi'nde akademik eğitime başladı.

2007 yılında "Kıraat İlminde Verş ile Hafs Rivayetinin Karşılaştırması" başlıklı Arapça Yüksek Lisans tezini tamamladı.

2015 yılında "Kıraat-ı Aşere" isimli Türkiye'de kıraat ilmi alanında yazılmış ilk eseriyle doçent oldu.

2017'de "Cahiliye Zihniyetinin ve Yaşamının Kur'an'da Değişimi" konulu çalışmasıyla profesör oldu.

Hasan Tahsin Feyizli'nin başlıca eserleri

-Fezyül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Tefsirli Meali

-Kıraat İlminde Verş ile Hafs Rivayetinin Karşılaştırması

-İslam'da ve Diğer İnanç Sistemlerinde Oruç-Kurban

-Kıraat-ı Aşere

-Kur'an'da Hukuk ve Ahlak İlişkisi

-Cahiliye Zihniyet ve Yaşamının Kur'an ile Değişimi

Tercümeleri

-İslam İnancı Fıkh-ı Ekber ve Akaid-i Nesefi

-İslam'da Miras Hukuku

-İslam Fıtri Tabii ve Umumi Bir Dindir

-İslam'da Mal ve İdare