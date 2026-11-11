Dünyanın en büyüleyici doğa harikası: Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikte...
Dünyanın en büyüleyici doğa harikalarından biri olan Cenote Angelita şaşırtmaya devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en büyüleyici doğa harikalarından biri olan Cenote Angelita şaşırtmaya devam ediyor.
30 metre derinlikte tatlı ve tuzlu suyun ayrışmasıyla oluşan manzara, adeta suyun altında akan bağımsız bir nehir ve sis bulutlarını andırıyor.
Doğa, insan aklını zorlayan sırlarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Su altında adeta ikinci bir nehir akıyormuş izlenimi veren bu olağanüstü oluşum, belirli su katmanlarının ve kimyasal gazların bir araya gelmesiyle meydana geliyor.
Tatlı su ile tuzlu suyun kesişim noktasında ortaya çıkan bu büyüleyici manzara, bölgede dalış yapan su altı araştırmacılarının da dikkatini çekiyor.
Meksika'daki Cenote Angelita'nın 30 metre derinliğinde, tatlı su ile yoğun tuzlu suyun buluştuğu kritik bir geçiş zonu yer alıyor.
Çukura düşerek dipte biriken organik maddelerin zamanla çürümesi, ortaya yüksek miktarda hidrojen sülfür gazı çıkarıyor.
Bu yoğun gaz kütlesi suyun içinde dağılmadan kalarak kalın, opak ve beyaz bir sis tabakası meydana getiriyor. Sis tabakasının her iki yanında ise çukurun tabanına çökmüş gerçek ağaç gövdeleri ve bitki kalıntıları bulunuyor.
Bu sıra dışı tablo; suyun altında yüzen dalgıçlar için kıyıları, devrilmiş ağaçları ve kıvrımları bulunan, üzerinde sis bulutları dolaşan bağımsız bir nehir manzarası oluşturuyor. Yoğunluk farkı nedeniyle bir türlü birbirine karışmayan tatlı ve tuzlu su katmanları, hidrojen sülfür bulutunu belirli bir seviyede hapsediyor.
Sabah'a göre; Bu kusursuz kimyasal ayrışma, Cenote Angelita'yı dünyanın en dikkat çekici ve sıra dışı doğal su altı formasyonlarından biri haline getiriyor. Gerçek bir masal diyarını andıran bu gizemli derinlikler, doğanın sınırsız gücünü ve gizemini gözler önüne sermeye devam ediyor.
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