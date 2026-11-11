Dünyanın en büyüleyici doğa harikası: Suyun altında bulutlar ve ağaçlar var! 30 metre derinlikte...

Sabah'a göre; Bu kusursuz kimyasal ayrışma, Cenote Angelita'yı dünyanın en dikkat çekici ve sıra dışı doğal su altı formasyonlarından biri haline getiriyor. Gerçek bir masal diyarını andıran bu gizemli derinlikler, doğanın sınırsız gücünü ve gizemini gözler önüne sermeye devam ediyor.