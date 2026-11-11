28 bin liralık iş için istenenler şaşırttı: 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?'

Ben dinlerken kendi kendime düşündüm: Bu bir aşçılık pozisyonu mu, kat görevlisi mi, çaycı mı, yoksa şahsi asistanlık mı? En sonunda da dayanamadım: “Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?” diye sordum. Yanlış anlaşılmasın, hiçbir işi küçümsemiyorum. Aşçılık da yaparım, temizlik de yaparım, servis de yaparım. Yaptım da. Emek vermekten kaçmıyorum. Ama bir kişiye dört-beş farklı pozisyonun sorumluluğunu yükleyip bunu tek bir maaşla normalleştirmek başka bir şey. İş aramak, insanın emeğinin ve mesleki değerinin yok sayılmasını kabul etmesi anlamına gelmiyor. İş arıyoruz diye insanlığımızdan ve çalışma koşullarından vazgeçmek zorunda değiliz.""