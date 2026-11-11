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Ekonomi
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28 bin liralık iş için istenenler şaşırttı: 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?'

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28 bin liralık iş için istenenler şaşırttı: 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?'

Ünlü ekonomist Mağfi Eğilmez'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu. Eğilmez, blok yazısının altına bir gencin iş görüşmesinde kendisinden istenen şartları sıraladığı yazısına dikkat çekti.

#1
Foto - 28 bin liralık iş için istenenler şaşırttı: 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?'

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından, iş arayan bir gencin, kendisinin blog yazısının altına yazdığı yazıyı paylaştı.

#2
Foto - 28 bin liralık iş için istenenler şaşırttı: 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?'

"İŞVERENLE KARŞILIKLI OTURDUK, BEKLENTİLERİ VE ÇALIŞMA ŞARTLARINI KONUŞUYORUZ..." Söz konusu yazıya göre; genç dün gittiği iş görüşmesinde yaşananları anlattı. Buna göre sanayiden umudu kesip esnaflardan iş aramaya başladığını söyleyen genç gördüğü ilanın "15 kişilik yemek yapabilecek aşçı aranıyor" şeklinde olduğunu belirtti. İşverenle beklenti ve çalışma şartlarını konuştuklarını söyleyen genç, işverenin anlattıklarının "Sabah herkesten önce geleceksin, çay demleyeceksin. Mutfağı ve patronun ofisini temizleyeceksin. Üç katın paspasını atacaksın. Saat 10.00’da çay servisi yapacaksın. Saat 12.00’ye kadar 15 kişilik yemek hazırlayacaksın. Yemekten sonra mutfağı yeniden temizleyip bulaşıkları halledeceksin. Saat 15.00 çayında mutlaka kek, poğaça gibi ikramlar hazırlayacaksın. Akşam da patronun odasını tekrar temizleyip öyle çıkacaksın" şeklinde olduğunu aktardı.

#3
Foto - 28 bin liralık iş için istenenler şaşırttı: 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?'

"BÜTÜN BUNLARIN KARŞILIĞINDA TEKLİF EDİLEN ÜCRET: 28.000 TL" Genç, bunlar karşılığında teklif edilen ücretin 28 bin TL olduğunu belirtti. Ev yakın olduğu için yol parası olmadığının, haftada bir gün izin olduğunun ama o günün net olmadığının ifade edildiğini söyleyen genç, kendi kendine "Bu bir aşçılık pozisyonu mu, kat görevlisi mi, çaycı mı, yoksa şahsi asistanlık mı?" diye düşündüğünü ve sonrasında dayanamayıp işverene "Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?" diye sorduğunu anlattı.

#4
Foto - 28 bin liralık iş için istenenler şaşırttı: 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?'

"EMEK VERMEKTEN KAÇMIYORUM" Hiçbir işi küçümsemediğini vurgulayan genç, aşçılık da temizlik de servis de yapabileceğini, emek vermekten kaçınmadığını, ancak bir kişiye 4-5 farklı pozisyonun sorumluluğunu yükleyip bunu tek bir maaşla normalleştirmenin başka bir şey olduğunu söyledi. Söz konusu paylaşıma göre o genç "İş aramak, insanın emeğinin ve mesleki değerinin yok sayılmasını kabul etmesi anlamına gelmiyor" dedi.

#5
Foto - 28 bin liralık iş için istenenler şaşırttı: 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?'

Mutfağı ve patronun ofisini temizleyeceksin. Üç katın paspasını atacaksın. Saat 10.00’da çay servisi yapacaksın. Saat 12.00’ye kadar 15 kişilik yemek hazırlayacaksın. Yemekten sonra mutfağı yeniden temizleyip bulaşıkları halledeceksin. Saat 15.00 çayında mutlaka kek, poğaça gibi ikramlar hazırlayacaksın. Akşam da patronun odasını tekrar temizleyip öyle çıkacaksın. Bütün bunların karşılığında teklif edilen ücret: 28.000 TL. Yol parası yok, çünkü evin yakınmış. Haftada bir gün izin varmış, ama o güne de bakacaklarmış.

#6
Foto - 28 bin liralık iş için istenenler şaşırttı: 'Gece gelip üzerinizi de örteyim mi?'

Ben dinlerken kendi kendime düşündüm: Bu bir aşçılık pozisyonu mu, kat görevlisi mi, çaycı mı, yoksa şahsi asistanlık mı? En sonunda da dayanamadım: “Gece gelip üzerinizi de örteyim mi beyefendi?” diye sordum. Yanlış anlaşılmasın, hiçbir işi küçümsemiyorum. Aşçılık da yaparım, temizlik de yaparım, servis de yaparım. Yaptım da. Emek vermekten kaçmıyorum. Ama bir kişiye dört-beş farklı pozisyonun sorumluluğunu yükleyip bunu tek bir maaşla normalleştirmek başka bir şey. İş aramak, insanın emeğinin ve mesleki değerinin yok sayılmasını kabul etmesi anlamına gelmiyor. İş arıyoruz diye insanlığımızdan ve çalışma koşullarından vazgeçmek zorunda değiliz.""

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