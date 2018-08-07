Yaşar Tüzün: Yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa kurultay da yapılabilir

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, beraberindeki bazı çağrı heyeti üyeleriyle parti genel merkezine gelerek, teslim ettikleri imzalarla ilgili yapılan incelemenin detaylarına dair bilgi almak üzere başvuruda bulundu.

Yazı işlerine dilekçe verdikten sonra açıklama yapan Tüzün, CHP örgütünü ve vatandaşları saygıyla selamladığını bildirdi.

Çağrı heyetinin temsilcileri olarak bugün yazılı bir müracaatta bulunduklarını belirten Tüzün, "630 imza Merkez Yürütme Kurulu (MYK) değişikliği için verilmedi, kurultay yapılsın diye verildi. Eğer yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir" ifadesini kullandı.

Delegelerin notere olağanüstü kurultay çağrısına imza atmak için gittiğini hatırlatan Tüzün, "Milletvekillerini, Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizi, doğal delegelerimizi çıkardığımızda toplam bin 30 seçilmiş delegemiz vardır. Bin 30 delegemizin 630 tanesi bizzat notere gidip bu beyannameyi imzalaşmışsa geriye 400 kişi kalmıştır. Bu ne demektir? CHP'nin örgütü, tabanı, seçilmiş kurultay delegesinin yüzde 60'ı değişim ve kurultay istemektedir" diye konuştu.

Genel merkezden, teslim ettikleri iki dosyayı ve 630 irade beyanını tasnifin ardından, kamuoyuyla paylaşmadan önce çağrı heyetinden temsilcileri de çağırmalarını beklediklerini anlatan Tüzün, kaç kişinin imza çektiğini görmek istedikleri vurguladı.

Tüzün, 630 delegenin notere gidip imza verdikten sonra genel merkezden yapılan "604'ünüz varsa getirin yapalım, 470'i geçemezsiniz" söylemlerini ve açıklamalarını ciddi bulmadıklarını ifade ederek, "Bu kurultayın toplanması için saygıdeğer Genel Başkanımızın MYK toplantısı sonrası bir açıklama yapacağını ve bu açıklama sonrasında bizler de bundan sonraki yol haritamızı belirleyeceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

"4 lastiğin 2'si patlamışsa..."

Gazetecilerin "Durumu mahkemeye taşımayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Tüzün, "24 Haziran seçimlerinde 15 milyon oy almış bir arkadaşımızın kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez. Bizim tüzüğümüz gereği en yetkili organımız kurultay delegemizdir. Kuşkusuz Sayın İnce ve biz çağrı kurulu üyeleri olarak böyle bir talebimiz söz konusu değil ancak delege arkadaşlarımız bireysel müracaat yaparlarsa bizim de onlara diyeceğimiz çok fazla bir şey yoktur" yanıtını verdi.

Tüzün, "Tüzük kurultayı için imza toplanacak mı"? sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Bir otomobilin 4 lastiğinin 2'si patlamışsa yol alması mümkün değildir. Burada söylemek istediğimiz bu kurultay delegelerimizin yüzde 50 artı 1'i zaten imzasını beyan etmiştir. Seçilmiş kurultay delegelerimizin yüzde 60'ı beyan etmiştir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın açıklamalarından sonra bu delege arkadaşlarımızla, imza veren veya vermeyen arkadaşlarımızla tekrar bir değerlendirme yaparak önümüzdeki süreci olarla birlikte belirleyeceğiz ama inanıyorum ki bu çağrıya sessiz kalmayacak bir Genel Başkanımız vardır, MYK sonrası gerekli açıklamayı yapacaktır. Umut ediyorum ister verilmiş 630 imza gereği, isterse tüzükte bulunan yetkisini kullanarak olağanüstü kurultayı istediği zaman toplayabilir."

"Yol haritasını belirleyeceğiz"

"31 delegenin imzasını çekmesini neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine de Yaşar Tüzün, imzasını çekenlerin sayısını bilmediklerini, imzasını geri alanların çağrı heyetine bir belge getirmediğini aktardı.

Bu belgenin genel merkez yetkililerine getirilmesi durumunda bunun sorgulanması gerektiğine işaret eden Tüzün, başvurularında bu imzalarını çekenlerin kimler olduğunu talep ettiklerini bildirdi.

"Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay talebinizi karşılamaması durumunda ne yapacaksınız?" sorusuna karşılık Tüzün, delegelerle toplantılar yaparak, bundan sonraki yol haritalarını belirleyeceklerini kaydetti.

"İstişare kurmaya hazırız"

"Parti girişiminde olağanüstü kurultay için yapılan eylemin devam edip etmeyeceğinin" sorulduğu Tüzün, bunun tabanın sesi olduğunu, kendilerinin herhangi bir resmi açıklamasının bulunmadığını, bu eylemin gelecek günlerde daha da artacağını gözlemlediklerine değindi.

"Kılıçdaroğlu ile bir randevu talebiniz oldu mu"? sorusu üzerine Tüzün, "Bugüne kadar Sayın Genel Başkanımızın bir resmi açıklaması olmadı. Bir resmi açıklaması olursa biz de istişare kurmaya hazırız" dedi.

Tüzün, bir soru üzerine, genel merkeze teslim edilen imzalar içinde 12 PM üyesi, 10 milletvekili ve 4 Yüksek Disiplin Kurulu üyesinin bulunduğunu sözlerine ekledi.