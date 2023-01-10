Yaşar Kaplan için Niğde'de gıyabi cenaze namazı kılındı!
Ankara'da Taceddin Dergahı'na defnedilen merhum Yaşar Kaplan için Niğde'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yeniakit.com.tr
Almanya'da vefat eden yazar Yaşar Kaplan Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kaplan'ın cenaze namazı Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazını müteakiben kılındı.
Kaplan Taceddin Dergahı'na defnedildi.
Öte yandan merhum Kaplan için Niğde'de de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Niğde Sivil Platformu üyeleri, Dışarı Camisi'nde ikindi namazına müteakiben gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaza katılanlardan merhum Kaplan için helallik istenirken, Kaplan'ın özellikle 28 Şubat sürecinde zalimler karşısındaki dik duruşu anlatıldı.