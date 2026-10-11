Ankara kulislerinde transfer bombası: İzmir'in ardından Antalya da safları değiştiriyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişinin yankıları sürerken, siyasi kulisleri hareketlendiren yeni bir isim gündeme geldi. İddiaya göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de AK Parti'ye katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın rozet takarak AK Parti saflarına katılmasının ardından, gözler siyasetteki yeni geçişlere çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın, "Cumhurbaşkanımız 'kapımız açık' dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz" şeklindeki açıklaması, Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Yalçın'ın işaret ettiği büyükşehrin neresi olduğu merak konusu olurken, tv100 ekranlarında konuşan Gazeteci Sinan Burhan dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Kapsamlı bir araştırma yaptığını belirten Burhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçmeye hazırlandığını öne sürdü.

TARİH VERDİ

İddiasını yalnızca AK Partili isimlerle değil, CHP'li ve diğer partili kaynaklarla da doğrulattığını ifade eden Burhan, sürece ilişkin şu detayları paylaştı: "Antalya’daki yerel medya ve siyaset eşrafıyla da görüştüm. Bu bilgiye güveniyorum. Takvim olarak en geç kasım ayı sonuna kadar belediye başkanvekilinin AK Parti’ye geçebileceği ifade ediliyor."