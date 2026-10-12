Suudi Arabistan ile İran arasında kritik temas
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki gerilimi ve yürütülen çabaları görüştü. Temas, Riyad’daki havalimanına yönelik ölümcül saldırının ardından gerçekleşti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, iki bakanın telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmenin gündemi “bölgedeki son gerilim ve buna ilişkin yürütülen çabalar” olarak aktarılırken, konuşmanın ayrıntıları paylaşılmadı.
Telefon görüşmesi, Suudi Arabistan’daki havalimanlarına yönelik tekrarlanan saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinde yaşanan gerilim sürerken yapıldı.
Açıklamada detay verilmedi.
Telefon görüşmesi, Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik tekrarlanan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanan gerilimin sürdüğü dönemde gerçekleşti.
Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
Yemen'de hükümete destek veren Arap Koalisyonu, yaptığı açıklamada, cumartesi günkü saldırıdan İran destekli Husileri sorumlu tutmuş ve saldırıya kararlılıkla karşılık verileceğini bildirmişti.
Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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