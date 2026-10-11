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Gündem Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin mal varlığına el konuldu!
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Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin mal varlığına el konuldu!

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Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin mal varlığına el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında dev bir adım atıldı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal, kayınpederi Cihan Sütşurup ve eski DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Peker’in de yer aldığı 6 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulması yönündeki kararı onayladı. Soruşturma kapsamında Abdullah Yusuf Yarız, Jeremy Etienne Debost ve İsmet Öğüt’ün de tüm varlıkları tedbir altına alındı.

Fon soruşturma kapsamında Abdullah Yusuf Yarız, Cihan Sütşurup, Melis Sandal, Jeremy Etienne Debost, İsmet Öğüt ve Hasan Peker’in banka hesapları, şirket hisseleri ve bazı taşınır ve taşınmaz mallarına el konulması kararı onandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 6 kişinin mal varlıklarına el konulmasına ilişkin karar, İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından onandı.

9 Ekim 2026 tarihli kararda; Abdullah Yusuf Yarız, Cihan Sütşurup, Melis Sandal, Jeremy Etienne Debost, İsmet Öğüt ve eski DYP Genel Başkan Yardımcısı, Hasan Peker’in banka hesapları, şirket ortaklık payları, araçları ve taşınmazları hakkında el koyma tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

 

Banka hesapları ve şirket hisseleri de kapsamda

Kararda, şüphelilerin vadeli ve vadesiz banka hesapları ile elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına el konulması yer aldı. Cihan Sütşurup adına kayıtlı şirket ortaklık payları da karar kapsamında değerlendirildi.

Araçlar ve taşınmazlara el konuldu

Kararda şüpheliler adına kayıtlı çeşitli araçlar da sıralandı. Bunlar arasında Abdullah Yusuf Yarız adına kayıtlı 2025 model Audi A3 Sportback, Hasan Peker adına kayıtlı 2023 model Mercedes-Benz S450 D 4Matic, İsmet Öğüt adına kayıtlı 2026 model Mercedes-Benz ve Melis Sandal adına kayıtlı 2024 model Fiat Topolino Spiaggina bulunuyor.

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