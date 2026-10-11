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Dünya 6 senatörden “Derhal vazgeçin” çağrısı! Trump’ın Rusya’dan dizel planına Kongre’den itiraz
Dünya

6 senatörden “Derhal vazgeçin” çağrısı! Trump’ın Rusya’dan dizel planına Kongre’den itiraz

Yeniakit Publisher
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6 senatörden "Derhal vazgeçin" çağrısı! Trump’ın Rusya’dan dizel planına Kongre’den itiraz

ABD’de 4 Cumhuriyetçi ve 2 Demokrat senatör, Trump yönetiminin Rusya’dan dizel yakıt satın alma planına karşı olduklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’dan dizel tedarik edilmesine yönelik planı Kongre’de bazı senatörlerin tepkisini çekti.

 

4 Cumhuriyetçi ve 2 Demokrat senatör

ABD Kongresindeki 4 Cumhuriyetçi ve 2 Demokrat senatörün yayımladığı bildiride, ​​​​​​​Rusya ile yapılan petrol anlaşması protesto edildi.

Bildiride Trump yönetiminin, yasanın zorunlu kıldığı üzere, Kongre ile istişarede bulunmadığı veya kararını gerekçelendirmek için herhangi bir açıklama sunmadığı belirtildi.

 

“Putin'e mali destek sağlamamalı”

ABD'li senatörler, "Rusya Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e mali destek sağlamamalıdır. Yönetim derhal bu tutumunu değiştirmelidir." ifadelerine yer verdi.

 

Bildirinin devamında, "Kongre açıkça belirtti: Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sona erdirip NATO müttefiklerimize yönelik tehditlerinden vazgeçene kadar ABD Rusya'dan petrol ithal etmemelidir." görüşü savunuldu.

 

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

 

Trump'ın açıklaması, Kongrenin Trump'a Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.

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Yorumlar

Ali

Petrol şirketleri istemiyor çünkü Dünyanın gırtlağa çökmüş Bırakmak istemiyorlar petrol şirketleri Birdaha bu şans gelirmi. Amerika da bütün kongre üyeleri hepsi milyarder oluyor orda bir kongre üyesi yuzlerce fabrika da üst seviyede üye burdan para alıyor. İnsanlığa bir faydası olmamış vahşi bir yapı Amerika senatörlerleri
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