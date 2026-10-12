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Galatasaray'da Okan Buruk'a bir sözleşme daha

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray'da Okan Buruk'a bir sözleşme daha

Galatasaray'da görev aldığı süre içerisinde 4 yıldır şampiyon olan Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple yola devam edecek.

#1
Foto - Galatasaray'da Okan Buruk'a bir sözleşme daha

Galatasaray, devre arasındaki iç transfer planlarını belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, öncelikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirecek.

#2
Foto - Galatasaray'da Okan Buruk'a bir sözleşme daha

DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A YENİ TEKLİF Başkan Dursun Özbek, son 4 yılda şampiyonluğa ambargo koyan Buruk'a yeni bir teklif sunacak. Başarılı çalıştırıcının yeni anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi. Mukavele süresinin 2 yıl olması bekleniyor.

#3
Foto - Galatasaray'da Okan Buruk'a bir sözleşme daha

TAM 6 KUPA KALDIRDI Galatasaray ile ligde son 4 sezondur şampiyon olan Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda bu süreçte toplamda ise 6 kupa kazandı. (Aksam)

#4
Foto - Galatasaray'da Okan Buruk'a bir sözleşme daha

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