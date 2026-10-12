Galatasaray'da Okan Buruk'a bir sözleşme daha
Galatasaray'da görev aldığı süre içerisinde 4 yıldır şampiyon olan Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple yola devam edecek.
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Galatasaray'da görev aldığı süre içerisinde 4 yıldır şampiyon olan Okan Buruk, sarı kırmızılı kulüple yola devam edecek.
Galatasaray, devre arasındaki iç transfer planlarını belirledi. Sarı-kırmızılı yönetim, öncelikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirecek.
DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK'A YENİ TEKLİF Başkan Dursun Özbek, son 4 yılda şampiyonluğa ambargo koyan Buruk'a yeni bir teklif sunacak. Başarılı çalıştırıcının yeni anlaşmaya sıcak baktığı öğrenildi. Mukavele süresinin 2 yıl olması bekleniyor.
TAM 6 KUPA KALDIRDI Galatasaray ile ligde son 4 sezondur şampiyon olan Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda bu süreçte toplamda ise 6 kupa kazandı. (Aksam)
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