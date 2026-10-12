Bisikletle hafif ticari araca tutundu! Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elazığ-Pertek kara yolunda bir bisiklet sürücüsü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapı tarafına tutunarak trafikte ilerledi.
Elazığ’da trafikte yaşanan tehlikeli yolculuk görenleri şaşırttı. Olay, Elazığ-Pertek kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir bisiklet sürücü, seyir halindeki hafif ticari araca tutunarak bir süre trafikte ilerledi. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar, farklı bir aracın içerisinde bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.