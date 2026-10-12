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Yaşam Bisikletle hafif ticari araca tutundu! Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Yaşam

Bisikletle hafif ticari araca tutundu! Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Elazığ-Pertek kara yolunda bir bisiklet sürücüsü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapı tarafına tutunarak trafikte ilerledi.

Elazığ’da trafikte yaşanan tehlikeli yolculuk görenleri şaşırttı. Olay, Elazığ-Pertek kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir bisiklet sürücü, seyir halindeki hafif ticari araca tutunarak bir süre trafikte ilerledi. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar, farklı bir aracın içerisinde bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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