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Otomotiv
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Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

Geçmişin ralli efsanesi, geleceğin elektrikli güç gösterisine dönüştü... PEUGEOT, 205 T16’nın yarış ruhunu E-T16 CONCEPT ile yeniden sahneye taşıyor. Üç elektrik motoruyla 816 HP güç ve 0’dan 300 km/sa hıza yalnızca 16 saniyede ulaşan performans sunan konsept, çarpıcı tasarımı ve ileri teknolojileriyle elektrikli otomobil dünyasında yeni bir dönemin sinyalini veriyor.

#1
Foto - Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

Otomotiv dünyasının köklü markalarından PEUGEOT, performans ve sürüş keyfi konusundaki iddiasını tamamen elektrikli yeni konsept modeli E-T16 CONCEPT ile farklı bir boyuta taşıyor. Fransız otomotiv tarihinin ikonik modellerinden 205 T16’nın 1985 ve 1986 yıllarında Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde ettiği çifte zaferin 40’ıncı yılını kutlayan konsept otomobil, bu mirası geleceğin teknolojileriyle yeniden yorumlayarak PEUGEOT’nun yüksek performanslı elektrikli mobilite yaklaşımını ortaya koyuyor. Yeni tasarım anlayışını gelişmiş sürüş teknolojileriyle buluşturan E-T16 CONCEPT, geçmişin yarış ruhunu yaşatırken gelecekteki PEUGEOT modellerinin tasarım ve teknoloji yaklaşımına da ışık tutuyor.

#2
Foto - Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

PEUGEOT Sport mühendislerinin geliştirdiği E-T16 CONCEPT, biri ön aksta, ikisi arka aksta konumlandırılan üç elektrik motorundan toplam 816 HP güç alıyor. Beygir gücü başına 2 kilogramın altında kalan ağırlık/güç oranı, konsept otomobilin performans iddiasını daha da ileri taşıyor. 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,5 saniyede ulaşan E-T16 CONCEPT, 0’dan 300 km/sa hıza ise 16 saniyede çıkabiliyor. Bu değerlerle PEUGEOT tarihinin en güçlü otomobili olarak öne çıkan konsept, markanın motor sporlarından gelen mühendislik birikiminin elektrikli performansa nasıl taşındığını gözler önüne seriyor. Üst düzey performansı gelişmiş sürüş teknolojileriyle destekleyen E-T16 CONCEPT, üç elektrik motorunun ürettiği torku yol tutuş koşullarına göre gerçek zamanlı olarak dağıtan Tork Yönlendirme sistemine sahip. Sistem, torku hem ön ve arka akslar hem de arka tekerlekler arasında yöneterek otomobilin sürüş dinamiklerini destekliyor. Güç aktarımını, akslar arasındaki tork dağılımını ve süspansiyon ayarlarını farklı sürüş koşullarına göre düzenleyen üç sürüş modu sunuluyor. Bu modlar arasında pist kullanımı için geliştirilen Track modu da bulunurken, sürücüler kendi tercihlerine göre yapılandırabilecekleri dördüncü bir modu da kullanabiliyor. E-T16 CONCEPT’in performansı destekleyen donanımları arasında dört adet 380 mm çapında fren diski, ralli otomobillerinden ilham alan dikey konumlu hidrolik el freni ve önde 275 mm, arkada 315 mm genişliğindeki Michelin lastikler yer alıyor. Yüksek performans beklentilerine göre seçilen bu bileşenler, konseptin hızlanma kapasitesini yol tutuş ve frenleme özellikleriyle tamamlıyor.

#3
Foto - Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

PEUGEOT E-T16 CONCEPT, sıra dışı performansını elektrikli otomobillerin günlük kullanım beklentileriyle bir araya getiriyor. 800 voltluk elektrik mimarisi ve 85 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP karma kullanım normlarına göre 400 kilometreye varan menzil sunan konsept, hızlı şarj teknolojisiyle de öne çıkıyor. Bataryanın doluluk seviyesini yüzde 10’dan yüzde 80’e çıkarmak için 15 dakikadan kısa süre yeterli oluyor. Yüksek performansın yalnızca kısa süreli hızlanmalarla sınırlı kalmaması için PEUGEOT Sport mühendisleri, bataryanın termal yönetimine özel önem veriyor. Motor sporlarında edinilen deneyimden yararlanılarak geliştirilen yan soğutma teknolojisi, batarya hücrelerinin geleneksel sistemlerden farklı olarak alt yüzeyleri yerine yan yüzeylerinden soğutulmasını sağlıyor. Bu yaklaşım, yoğun performans kullanımı sırasında bataryanın aşırı ısınmasını ve buna bağlı olarak güç çıkışının düşmesini önlemeyi sağlıyor. Geliştirilen soğutma sistemi sayesinde E-T16 CONCEPT, Nürburgring Nordschleife pistinde 60 kilometreyi aşan üç turu Performance modunda güç kısıtlaması yaşamadan tamamlayabilecek şekilde tasarlandı. Bu özellik, PEUGEOT’nun elektrikli performansa yaklaşımının yalnızca yüksek güç ve hızlanma değerlerinden ibaret olmadığını, bu performansın zorlu koşullar altında da korunmasına odaklandığını gösteriyor.

#4
Foto - Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

PEUGEOT E-T16 CONCEPT’in tasarımında, 1985 ve 1986 yıllarında Dünya Ralli Şampiyonası’nda zafer kazanan 205 T16 önemli bir ilham kaynağı olarak öne çıkıyor. Efsanevi ralli otomobilinin karakteristik çizgilerini çağdaş ve fütüristik bir anlayışla yeniden yorumlayan konsept, aynı zamanda PEUGEOT’nun Feline Future adını taşıyan yeni tasarım dilini yansıtan ilk model olma özelliğini taşıyor. PEUGEOT Tasarım Direktörü Matthias Hossann, konseptin tasarım yaklaşımını şu sözlerle değerlendiriyor: “E-T16 CONCEPT, geleceğin PEUGEOT E-208’inin çizgilerini yeniden yorumlayarak tüm oranları en uç noktaya taşıyor. Bu otomobil, mirasımızı kutlarken güç ve sportifliği gerçek bir tasarım diline dönüştüren radikal bir stil sunuyor.”

#5
Foto - Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

Yeni tasarım dilinin dikkat çekici unsurları arasında, PEUGEOT’nun karakteristik üç pençeli ışık imzasının yeniden yorumlanması yer alıyor. Ön ve arka bölümlerde yatay bir düzenle ele alınan ince ışık şeritleri, aydınlatmalı PEUGEOT logosuyla bütünleşerek güçlü, zarif ve modern bir görünüm oluşturuyor. Bu tasarım yaklaşımı, otomobilin yoldaki sağlam duruşunu vurgularken markanın karakteristik aydınlatma imzasına da yeni bir yorum getiriyor. Geniş çamurluklar, üç büyük hava girişine sahip ön tampon ve belirgin hava çıkışları, E-T16 CONCEPT’in kaslı görünümünü destekliyor. Arka bölümde ilave yere basma kuvveti oluşturmak üzere tasarlanan ayarlanabilir aerodinamik kanatçıklar ve çift difüzörlü yapı, performans odaklı tasarımı tamamlıyor. PEUGEOT’nun karakteristik tasarım unsurlarından biri olan kedi kulağı formundaki arka kanat da konseptin sportif kimliğini pekiştiriyor.

#6
Foto - Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

E-T16 CONCEPT’in Winchester Mat Gri gövde rengi, 205 T16’nın orijinal gri tonlarına gönderme yapıyor. Gövde boyunca uzanan ve arkadan aydınlatılan kırmızı şerit ise efsanevi modelin karakteristik kırmızı çizgisini modern bir yorumla yeniden canlandırıyor. Gümüş renkli özel jantlar ve belirgin gövde hatları da geçmişten gelen tasarım mirasını konseptin fütüristik görünümüyle buluşturuyor. 205 T16’nın özgün karakterini geleceğe taşıyan bir diğer detay, otomobilin arka gövde bölümünün öne doğru açılabilmesi. Efsanevi modelde motor ve mekanik bileşenlere erişim sağlayan bu yapı, E-T16 CONCEPT’te iki arka elektrik motorunu ve süspansiyon bileşenlerini ortaya çıkarıyor. Böylece geçmişin mekanik düzenine ait bir tasarım unsuru, tamamen elektrikli bir konsept otomobilde farklı bir işlevle hayat buluyor. Orijinal modelde içten yanmalı motorun hava beslemesi için kullanılan yan hava girişi ise yeni konseptte şarj bağlantısına ve kapı açma mekanizmasına ev sahipliği yapıyor.

#7
Foto - Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

PEUGEOT E-T16 CONCEPT, dış tasarımının yanı sıra yeni nesil dijital kokpit teknolojileriyle de markanın gelecek vizyonunu ortaya koyuyor. Konseptin iç mekanında, Hypersquare® direksiyon kontrolünün entegre edildiği yeni nesil PEUGEOT i-Cockpit® sistemi yer alıyor. Sürüş keyfini merkeze alan bu yaklaşım, yüksek performanslı bir otomobilde dijital teknolojileri daha sezgisel ve sürücü odaklı bir deneyime dönüştürüyor. PEUGEOT 3008 ve 5008 modellerinden tanınan panoramik ekran anlayışını ileriye taşıyan 21 inçlik kavisli HD ekran, gösterge paneli ve merkezi bilgi-eğlence sisteminin işlevlerini tek bir yapıda bir araya getiriyor. Sürücünün görüş alanında konumlandırılan ekran, sürüş sırasında ihtiyaç duyulan bilgilere kolayca erişilmesine olanak tanıyor. Ekranın altında konumlanan Hypersquare® kontrolü ise yeni nesil i-Cockpit® mimarisinin sportif karakterini tamamlıyor. Yeni sistemin en dikkat çekici yeniliklerinden biri olan Hypersquare®, geleneksel direksiyon simidinden farklı tasarımıyla öne çıkıyor. PEUGEOT’nun FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda mücadele eden 9X8 Hypercar modelinden ilham alan sistem, mekanik direksiyon bağlantısının yerini elektronik kontrole bıraktığı Steer-by-Wire teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Böylece direksiyon hareketleri ile tekerleklerin yönlendirilmesi elektronik olarak yönetilirken hassasiyet ve çeviklik ön plana çıkıyor. Özel olarak kalibre edilen Steer-by-Wire sistemiyle çalışan Hypersquare®, sürüş koşullarına uygun tepki karakteriyle kontrolü daha sezgisel hale getirmeyi hedefliyor. Hypersquare® üzerinde ilk kez kullanılan özelleştirilebilir merkezi ekran, hız ve tur süresi gibi temel sürüş bilgilerini görüntüleyebiliyor. Temel otomobil fonksiyonlarına tek parmak hareketiyle erişim sağlayan kontrol yapısı da sürücünün dikkatini yolda tutmasına yardımcı oluyor. E-T16 CONCEPT’te kullanılan Hypersquare® sisteminin gelecekteki PEUGEOT E-208 modelinde de yer alacak olması, konseptin yalnızca bir tasarım gösterimi olmadığını ortaya koyuyor. Model, markanın seri üretim otomobillerine aktarılması planlanan tasarım ve sürüş teknolojilerine ilişkin önemli ipuçları veriyor.

#8
Foto - Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

PEUGEOT E-T16 CONCEPT’in kabini, yüksek performanslı otomobillerin yarışçı karakterini ileri teknoloji ve modern malzemelerle buluşturuyor. Karbon fiber, anodize alüminyum ve teknik örgü kumaşların kullanıldığı iç mekân, hafiflik ve sportiflik odağında şekilleniyor. Pedallardan baş üstü konsoluna kadar uzanan malzeme seçimi, konseptin teknik kimliğini kabinin her detayında hissettiriyor. Karbon fiber gövde yapısı üzerine şekillendirilen özel pilot koltukları, güçlü yan destekleriyle yüksek performanslı sürüşlerde sürücü ve yolcunun ideal pozisyonunu korumasına yardımcı oluyor. Orta konsola zarif bir şekilde bağlanan koltuk yapısı, kalça ve omuz seviyesinde etkili destek sağlıyor. Dört noktalı emniyet kemerleriyle tamamlanan koltuklar, kabinin yarış otomobillerinden ilham alan karakterini güçlendiriyor. Koltuklar, teknik dokuma kumaş ve yenilikçi PELINOVA® geri dönüştürülmüş deriyle kaplanarak konseptin ayrıcalıklı ve avangart karakterini tamamlıyor. İç mekânda ise PEUGEOT’nun sportif GTi modelleriyle özdeşleşen kırmızı renk de önemli bir rol üstleniyor. Koltuklarda minderden başlığa kadar uzanan kırmızı şerit, tavan döşemesindeki kırmızı-siyah geçişle birlikte kabinin görsel bütünlüğünü destekliyor. Kırmızı detaylar, arka gövde bölümü açıldığında ortaya çıkan boru tipi güvenlik kafesinde de kendini gösteriyor. Karbon fiber yüzeylerle kontrast oluşturan bu renk kullanımı, E-T16 CONCEPT’in sportif kimliğini daha da belirgin hale getiriyor. PEUGEOT, sürdürülebilir malzeme kullanımına verdiği önemi E-T16 CONCEPT’in iç mekânında da ortaya koyuyor. Koltuk döşemelerinde kullanılan yenilikçi PELINOVA® deri, deri endüstrisinden geri kazanılan ve normalde atık olarak değerlendirilen tabaklanmamış deri artıklarından üretiliyor. Gerçek derinin dokusunu ve konfor özelliklerini daha düşük çevresel etkiyle sunmayı hedefleyen malzeme, performans odaklı tasarım anlayışının sorumlu malzeme tercihleriyle bir araya gelebileceğini gösteriyor.

#9
Foto - Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

PEUGEOT E-T16 CONCEPT, markanın motor sporlarındaki köklü deneyimini elektrikli mobilite teknolojileriyle bir araya getiren özel bir konsept olarak öne çıkıyor. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip lityum nikel manganez batarya teknolojisi, gelişmiş termal yönetim çözümleri, Steer-by-Wire direksiyon sistemi ve yeni nesil i-Cockpit® mimarisi, PEUGEOT’nun gelecekteki modellerine yönelik teknolojik yaklaşımını yansıtıyor. PEUGEOT’nun kendi tanımıyla yeni bir “Hyperhatch” sınıfını temsil eden E-T16 CONCEPT, markanın performans odaklı otomobiller konusundaki iddiasını farklı bir boyuta taşıyor. Bu alandaki en önemli referanslardan biri, 2013 yılında Pikes Peak tırmanma yarışında rekor kıran 208 T16 Pikes Peak prototipi olarak öne çıkıyor. 1980’li yılların unutulmaz 205 T16 modelinden ilham alan E-T16 CONCEPT, geçmişin yarış başarılarını geleceğin elektrikli otomobil teknolojileriyle buluşturuyor. Yeni Feline Future tasarım dili, Hypersquare® entegreli i-Cockpit® ve elektrikli performans altyapısıyla konsept, yeni nesil PEUGEOT E-208’in tasarım ve sürüş teknolojilerine ilişkin de güçlü bir ön izlenim sunuyor.

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