Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

PEUGEOT E-T16 CONCEPT’in kabini, yüksek performanslı otomobillerin yarışçı karakterini ileri teknoloji ve modern malzemelerle buluşturuyor. Karbon fiber, anodize alüminyum ve teknik örgü kumaşların kullanıldığı iç mekân, hafiflik ve sportiflik odağında şekilleniyor. Pedallardan baş üstü konsoluna kadar uzanan malzeme seçimi, konseptin teknik kimliğini kabinin her detayında hissettiriyor. Karbon fiber gövde yapısı üzerine şekillendirilen özel pilot koltukları, güçlü yan destekleriyle yüksek performanslı sürüşlerde sürücü ve yolcunun ideal pozisyonunu korumasına yardımcı oluyor. Orta konsola zarif bir şekilde bağlanan koltuk yapısı, kalça ve omuz seviyesinde etkili destek sağlıyor. Dört noktalı emniyet kemerleriyle tamamlanan koltuklar, kabinin yarış otomobillerinden ilham alan karakterini güçlendiriyor. Koltuklar, teknik dokuma kumaş ve yenilikçi PELINOVA® geri dönüştürülmüş deriyle kaplanarak konseptin ayrıcalıklı ve avangart karakterini tamamlıyor. İç mekânda ise PEUGEOT’nun sportif GTi modelleriyle özdeşleşen kırmızı renk de önemli bir rol üstleniyor. Koltuklarda minderden başlığa kadar uzanan kırmızı şerit, tavan döşemesindeki kırmızı-siyah geçişle birlikte kabinin görsel bütünlüğünü destekliyor. Kırmızı detaylar, arka gövde bölümü açıldığında ortaya çıkan boru tipi güvenlik kafesinde de kendini gösteriyor. Karbon fiber yüzeylerle kontrast oluşturan bu renk kullanımı, E-T16 CONCEPT’in sportif kimliğini daha da belirgin hale getiriyor. PEUGEOT, sürdürülebilir malzeme kullanımına verdiği önemi E-T16 CONCEPT’in iç mekânında da ortaya koyuyor. Koltuk döşemelerinde kullanılan yenilikçi PELINOVA® deri, deri endüstrisinden geri kazanılan ve normalde atık olarak değerlendirilen tabaklanmamış deri artıklarından üretiliyor. Gerçek derinin dokusunu ve konfor özelliklerini daha düşük çevresel etkiyle sunmayı hedefleyen malzeme, performans odaklı tasarım anlayışının sorumlu malzeme tercihleriyle bir araya gelebileceğini gösteriyor.