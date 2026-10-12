Elektriğin gücüne bakın! Peugeot’nun rüya makinesi ortaya çıktı: 16 saniyede 300’e çıkıyor!

PEUGEOT Sport mühendislerinin geliştirdiği E-T16 CONCEPT, biri ön aksta, ikisi arka aksta konumlandırılan üç elektrik motorundan toplam 816 HP güç alıyor. Beygir gücü başına 2 kilogramın altında kalan ağırlık/güç oranı, konsept otomobilin performans iddiasını daha da ileri taşıyor. 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,5 saniyede ulaşan E-T16 CONCEPT, 0’dan 300 km/sa hıza ise 16 saniyede çıkabiliyor. Bu değerlerle PEUGEOT tarihinin en güçlü otomobili olarak öne çıkan konsept, markanın motor sporlarından gelen mühendislik birikiminin elektrikli performansa nasıl taşındığını gözler önüne seriyor. Üst düzey performansı gelişmiş sürüş teknolojileriyle destekleyen E-T16 CONCEPT, üç elektrik motorunun ürettiği torku yol tutuş koşullarına göre gerçek zamanlı olarak dağıtan Tork Yönlendirme sistemine sahip. Sistem, torku hem ön ve arka akslar hem de arka tekerlekler arasında yöneterek otomobilin sürüş dinamiklerini destekliyor. Güç aktarımını, akslar arasındaki tork dağılımını ve süspansiyon ayarlarını farklı sürüş koşullarına göre düzenleyen üç sürüş modu sunuluyor. Bu modlar arasında pist kullanımı için geliştirilen Track modu da bulunurken, sürücüler kendi tercihlerine göre yapılandırabilecekleri dördüncü bir modu da kullanabiliyor. E-T16 CONCEPT’in performansı destekleyen donanımları arasında dört adet 380 mm çapında fren diski, ralli otomobillerinden ilham alan dikey konumlu hidrolik el freni ve önde 275 mm, arkada 315 mm genişliğindeki Michelin lastikler yer alıyor. Yüksek performans beklentilerine göre seçilen bu bileşenler, konseptin hızlanma kapasitesini yol tutuş ve frenleme özellikleriyle tamamlıyor.