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Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'

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Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'

Asırlar önce Avrupa'nın kabusu olan veba hastalığının Rusya'da yeniden ortaya çıkması endişeye neden oldu.

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Foto - Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'

TRUMP DURUMUN TAKİPÇİSİ OLACAKLARINI AÇIKLADI Dünyayı alarma geçiren iddia sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ta veba salgınına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek dünya genelinde ciddi bir konu olduğunu vurguladı.

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Foto - Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'

UZMANLAR BELİRTİLERİNİ ANLATTI Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu ise geçmişte büyük salgınlarla anılan vebanın günümüzde tamamen ortadan kalkmış bir hastalık olmadığını belirterek, özellikle ani başlayan yüksek ateş, titreme, belirgin halsizlik ve ağrılı şişmiş lenf bezlerinin dikkate alınması gerektiğini, komplikasyonların önlenmesinde önemli olduğunu vurguladı.

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Foto - Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'

KEMİRGENLER VE ÜZERİNDE YAŞAYAN PİRELER DİKKAT Vebanın, "Yersinia pestis" adı verilen bakterinin yol açtığı zoonotik bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Dr. Müberra Hraloğlu, hastalığın özellikle kemirgenler ve bu hayvanların üzerinde yaşayan pirelerle ilişkili olduğunu ifade etti.

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Foto - Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'

LENF BEZLERİ DOĞRUDAN ETKİLENİYOR Hraloğlu, "Veba, enfekte pirelerin ısırması, enfekte hayvan veya hayvan dokularıyla doğrudan temas ve bazı durumlarda enfekte solunum salgılarının solunması yoluyla insanlara bulaşabilir. Hastalığın en sık görülen formu bubonik vebadır. Bu tabloda ani başlayan yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, belirgin halsizlik ve kas ağrıları görülebilir" dedi.

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Foto - Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'

Bubonik vebada lenf bezlerinin belirgin şekilde etkilenebildiğine dikkati çeken Hraloğlu, "Özellikle kasık, koltuk altı veya boyun bölgesindeki lenf bezlerinde ağrılı ve belirgin şişlikler gelişebilir. Bu şişmiş lenf düğümlerine ‘bubo' adı verilir. Yüksek ateşle birlikte bu tür ağrılı lenf bezi şişliklerinin görülmesi veba açısından önemli bir bulgu olabilir" ifadelerini kullandı.

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Foto - Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'

3 FARKLI TABLOYU ORTAYA ÇIKARABİLİR Hastalığın farklı klinik formlarda görülebildiğini belirten Hraloğlu, şöyle devam etti: "Veba temel olarak bubonik, septisemik ve pnömonik olmak üzere üç farklı klinik tabloyla karşımıza çıkabilir. Bubonik vebada lenf bezleri ön planda etkilenirken, septisemik vebada bakterinin kan dolaşımına yayılması söz konusudur. Bu durumda yüksek ateş, ağır halsizlik, dolaşım bozukluğu, karın ağrısı ve kanama bulguları gelişebilir." Pnömonik vebanın ise akciğerleri etkilediğini kaydeden Hraloğlu, "Pnömonik vebada ateş, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve hızla ilerleyen zatürre tablosu görülebilir. Bu form, solunum yoluyla kişiden kişiye bulaşabilmesi nedeniyle ayrıca önem taşır" değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'

Vebanın günümüzde uygun antibiyotiklerle tedavi edilebildiğini vurgulayan Hraloğlu, tedavide gecikmenin hastalığın ağırlaşmasına neden olabileceğini belirtti. Hraloğlu, "Veba, erken tanı konulup uygun antibiyotik tedavisine başlandığında tedavi edilebilir bir enfeksiyon hastalığıdır. Ancak özellikle tedavi geciktiğinde enfeksiyon kan dolaşımına veya akciğerlere yayılabilir ve yaşamı tehdit eden ciddi tablolara yol açabilir. Bu nedenle klinik şüphe oluştuğunda zaman kaybedilmemesi önemlidir" dedi.

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Foto - Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'

Belirtilerin başka enfeksiyon hastalıklarıyla karışabileceğini de ifade eden Hraloğlu, "Tek başına ateş ya da lenf bezi şişliği veba tanısı koydurmaz. Hastanın klinik bulguları ile birlikte seyahat öyküsü, kemirgen veya pire teması ve riskli bölgelerde bulunup bulunmadığı da mutlaka değerlendirilmelidir" diye konuştu.

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Foto - Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'

KEMİRGENLERLE TEMASTAN UZAK DURUN Korunma yollarına ilişkin de bilgi veren Hraloğlu, "Özellikle vebanın görülebildiği bölgelerde kemirgenlerle ve yabani hayvanlarla temastan kaçınılmalı, hasta veya ölü hayvanlara çıplak elle dokunulmamalı ve pire ısırıklarına karşı gerekli önlemler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Foto - Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'

Hraloğlu, "Ani başlayan yüksek ateş, ciddi halsizlik ve özellikle ağrılı lenf bezi şişliği bulunan kişilerde yakın zamanda riskli bölgeye seyahat, kemirgen veya pire teması öyküsü de varsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.

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