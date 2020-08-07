Yaşar için üniversite ayrı bir değer

Geçen yıl lisansüstü programlarda da atak olan üniversite, öğrencilerini mezun ederek statülerine katkıda bulunmuştu. Türkiye’de birçok ilkin öncüsü olan Topluluk, eğitime verdiği katkının karşılığını üniversitenin elde ettiği başarılarla alıyor. 2020 - 2021 akademik yılına hazırlık yapan üniversitenin bu yılki son sınıf öğrencileri temmuz ortasında online mezuniyet töreni ile uğurladı. Tanıtım faaliyetlerine de hız veren üniversite farklı branşlardaki tercih edilirlikleri ile öne çıkıyor.

HİZMETLERİYLE DERECEYE GİRİYOR

Yaşar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019”da “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorisindeki iki alanda, birinci ve ikinci sırada yer aldı. YÖK tarafından, 5 ana gösterge ve 45 alt göstergede Türkiye’deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı raporda, “Engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı” alanında Yaşar Üniversitesi 14 bayrak ile alınan ödül veya nişan sayısının en yüksek olduğu üniversite oldu. “Sosyal sorumluluk projesi sayısı”nda da 257 proje ile Yaşar Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında ikinci sırada yer aldı. 2015 yılından bu yana “Kampüste iyilik var” diyerek öğrencisinden mezununa, çalışanından akademisyenine bir araya gelerek kurduğu gönüllülük hareketini “İzmir’de iyilik var” sloganıyla kente yayan, birçok kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşu ile işbirliğine giden Yaşar Üniversitesi 257 proje ile 2018 yılında 145 üniversitede yürütülen 2 bin 793 sosyal sorumluluk projesinin yüzde 9,2’sine imza atmış oldu.

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

İzmir Üniversiteleri Platformu’na üye üniversiteler, yürütme kurulu toplantısında uzaktan eğitime geçişi ve uzaktan eğitim uygulamalarını değerlendirdi. Çevrimiçi toplantıda bir araya gelen rektörler ve rektör yardımcıları, pandemi sonrası yeni normal dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Toplantıda, ‘Açık ve Uzaktan Eğitim Operasyonu Grubu’ oluşturulmasına karar verildi. İzmir Üniversiteleri Platformu Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından pandemi sonrası yeni normal dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projelerden bazıları şöyle sıralandı: “Bilgi Kaynaklarının Paylaşımı Operasyon Grubu tarafından, kütüphane çalışanları arasında planlanan bir günlük Üniversite Personeli Değişim Projesi’nin online bir platformda gerçekleştirilmesine karar verildi. İzmir Üniversiteleri Platformu web sitesinde, her üniversitenin sağlayacağı katkılar ile açık erişimi bulunan kaynaklar ve ücretsiz veri tabanlarının bir arada sunulduğu bir ‘Sanal Kütüphane Portalı’ oluşturulması planlandı. Kütüphane ve ofislerde geri dönüşümü artırmak ve karbon ayak izini azaltmak konusunda farkındalık yaratmak amacıyla planlanan ‘Yeşil Kütüphane Yeşil Ofis’ etkinliğinin bir online platformda gerçekleştirilmesine karar verildi. Engelsiz Üniversite Operasyon Grubu tarafından, Eylül 2020 tarihinde bitirilmesi planıyla ‘Salgın Dönemi Engelli Öğrenci El Kitabı’ hazırlanmasına ve ayrıca uzaktan eğitim sürecinde eğitim gören engelli öğrencilerin yaşadığı olumlu ve olumsuz durumların kendileri ile yapılacak görüşmeler ile nitel veri analizi yapılarak raporlanması planlandı. Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan yeni alışkanlıklara ilişkin ‘Sürdürülebilir Sanal Yaz Kampı’ gerçekleştirilmesi düşünüldü”

İZMİR’DEKİ ÜNİVERSİTELER:

Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Bakırçay Üniversitesi