Yaşanan zorlukları, verilen mücadeleyi Ramazan Arıtürk anlatacak: VATAN YAHUT KIRIM!

‘Tarih ve Kültür Konferansları’ kapsamında Kırım Vakfı’nın konuğu olan Ramazan Arıtürk, Kırım Tatarlarının sürgün bölgelerinden kitleler halinde vatanları Kırım’a tamamen kendi imkânları ile dönmeye, yeniden kök salmaya başladığı 1990'lı yılların başlarında dini ve manevi dünyalarına Türkiye’den güç katan gönüllülerden biriydi. Arıtürk’ün kendi mücadelesini anlatarak hatıralarını kaleme aldığı “VATAN yahut KIRIM”” adlı kitabının da tanıtılacağı konferansta Arıtürk, Kırım Tatarlarının Kırım’daki temellerinin yeniden atılma sürecini, yaşanan zorlukları, verilen mücadeleyi ve bu süreçte tanık olduğu izlenimlerini dinleyicileri ile paylaşacak.

HALKA AÇIK DÜZENLENİYOR

Kırım Vakfı’nın Dr. Ahmed İhsan Kırımlı Sosyal Tesisindeki Bekir Sıtkı Çobanzade Kütüphanesi”nde yapılacak konferans halka açık olacak. Konferans süresince merak edilen sorular da Ramazan Arıtürk tarafından cevaplandırılacak. Arıtürk’ün ‘VATAN yahut KIRIM’ adlı kitabını da okuyucularına imzalayacağı konferans yarın saat 14.00’te Mürsel Uluç Mah. 931. Cad. No: 9 Dikmen-Çankaya / Ankara adresinde düzenlenecek.