Yaşanan rezalet gündeme oturmuştu! Mezarlıktaki skandalda yeni gelişme
Karacaahmet Mezarlığı'nda klip çekerek dini değerleri aşağılayan iki kişi hakkında 1,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Karacaahmet Mezarlığı'nda tarihi mezarların üzerinde yürüyerek klip çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 kişi hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Üsküdar Karacaaahmet Mezarlığı'nda 4 Nisan'da mezarların üzerinde yürüyerek klip çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Batu Belen ile Utku Şahinkaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Belen ve Şahinkaya'nın Karacaahmet Mezarlığı'nda çekmiş oldukları video kaydını sosyal medya hesaplarından paylaşarak halkın dini değerlerini aşağıladığının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.