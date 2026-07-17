Çin'den Yapay Zekâda Küresel Hamle!
Çin’in öncülüğünde kurulan Dünya Yapay Zekâ İşbirliği Örgütü’ne (WAICO) Rusya’nın da aralarında bulunduğu 29 ülke katılma kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin’in öncülüğünde kurulan Dünya Yapay Zekâ İşbirliği Örgütü’ne (WAICO) Rusya’nın da aralarında bulunduğu 29 ülke katılma kararı aldı.
Çin Dışişleri Bakanlığı’nın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, kurucu üyeler arasında Kazakistan, Endonezya, Pakistan ve Laos gibi Küresel Güney’in önde gelen gelişmekte olan ekonomileri de yer alıyor. Kuruluş anlaşması Şanghay’da düzenlenen törende imzalanırken, diğer üye ülkelerin isimleri açıklanmadı.
Merkezi Şanghay’da bulunan örgütün, yapay zekâ alanında uluslararası iş birliğini geliştirmeyi ve teknolojinin güvenli, faydalı ve adil bir şekilde gelişmesini sağlamayı amaçladığı belirtildi. Açıklama, Şanghay’da düzenlenecek Dünya Yapay Zekâ Konferansı öncesinde yapıldı.
WAICO’nun kurulması da Pekin’in “yapay zekâ diplomasisi” olarak adlandırılan bu yeni dönemde attığı en somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Çin, açık kaynaklı yapay zekâ modellerinin en güçlü geliştiricilerinden biri olarak yapay zekâ alanındaki gelişmeleri diğer ülkelerle paylaşmayı taahhüt ediyor. Bu yaklaşım, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikasını yansıtan Washington’ın “Yapay Zekâ Eylem Planı” ile belirgin bir farklılık gösteriyor.
Çin Başbakanı Li Qiang, yeni küresel örgütün kurulacağını geçen yıl açıklamış ve yapının, ülkeleri güvenli ve kapsayıcı yapay zekâ kullanımını teşvik etmek amacıyla bir araya getireceğini söylemişti. Ancak o tarihten bu yana örgüte ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla sınırlı şekilde paylaşılmıştı.
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