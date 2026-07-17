  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir darbeyi de oradan yedi! Ekrem İmamoğlu’na büyük şok Türkiye'nin gıda devi bir anda Amerikalılara satıldı: Kuşkulu alıma şartlı onay verildi Bunu yapan emekliler yandı: Maaşları patır patır kesilecek Çin'den Yapay Zekâda Küresel Hamle! Özgür Özel düğmeye bastı! Tam 24 sene sonra bir ilk yaşanacak Herkes BAE derken büyük ters köşe: Türkiye'den S-400'leri yana yakıla isteyen ülkeyi açıkladı Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür: "Barış için Türk tarafına minnettarız" Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren karar: Çalışanların mola süresi değişti
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Çin'den Yapay Zekâda Küresel Hamle!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin'den Yapay Zekâda Küresel Hamle!

Çin’in öncülüğünde kurulan Dünya Yapay Zekâ İşbirliği Örgütü’ne (WAICO) Rusya’nın da aralarında bulunduğu 29 ülke katılma kararı aldı.

#1
Foto - Çin'den Yapay Zekâda Küresel Hamle!

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, kurucu üyeler arasında Kazakistan, Endonezya, Pakistan ve Laos gibi Küresel Güney’in önde gelen gelişmekte olan ekonomileri de yer alıyor. Kuruluş anlaşması Şanghay’da düzenlenen törende imzalanırken, diğer üye ülkelerin isimleri açıklanmadı.

#2
Foto - Çin'den Yapay Zekâda Küresel Hamle!

Merkezi Şanghay’da bulunan örgütün, yapay zekâ alanında uluslararası iş birliğini geliştirmeyi ve teknolojinin güvenli, faydalı ve adil bir şekilde gelişmesini sağlamayı amaçladığı belirtildi. Açıklama, Şanghay’da düzenlenecek Dünya Yapay Zekâ Konferansı öncesinde yapıldı.

#3
Foto - Çin'den Yapay Zekâda Küresel Hamle!

WAICO’nun kurulması da Pekin’in “yapay zekâ diplomasisi” olarak adlandırılan bu yeni dönemde attığı en somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

#4
Foto - Çin'den Yapay Zekâda Küresel Hamle!

Çin, açık kaynaklı yapay zekâ modellerinin en güçlü geliştiricilerinden biri olarak yapay zekâ alanındaki gelişmeleri diğer ülkelerle paylaşmayı taahhüt ediyor. Bu yaklaşım, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikasını yansıtan Washington’ın “Yapay Zekâ Eylem Planı” ile belirgin bir farklılık gösteriyor.

#5
Foto - Çin'den Yapay Zekâda Küresel Hamle!

Çin Başbakanı Li Qiang, yeni küresel örgütün kurulacağını geçen yıl açıklamış ve yapının, ülkeleri güvenli ve kapsayıcı yapay zekâ kullanımını teşvik etmek amacıyla bir araya getireceğini söylemişti. Ancak o tarihten bu yana örgüte ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla sınırlı şekilde paylaşılmıştı.

#6
Foto - Çin'den Yapay Zekâda Küresel Hamle!

#7
Foto - Çin'den Yapay Zekâda Küresel Hamle!

#8
Foto - Çin'den Yapay Zekâda Küresel Hamle!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya’da İncil okuyan Rus turistler gözaltına alındı!
Gündem

Ayasofya’da İncil okuyan Rus turistler gözaltına alındı!

İstanbul'da tatil için bulunan Rus turist çift, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yüksek sesle İncil okudukları gerekçesiyle polis tarafınd..
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Gündem

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ..
ABD üstün hizmet madalyalı Eski Albay Orkun ÖZELLER, bakın namaz kılanlar için ne diyor?
Gündem

ABD üstün hizmet madalyalı Eski Albay Orkun ÖZELLER, bakın namaz kılanlar için ne diyor?

Milli ve manevi değerlerimize karşı hazımsızlık besleyen karanlık zihniyet, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesinde bir kez daha Türk Silahlı Kuv..
Türkiye’ye gelmesine ısrarla izin verilmemişti! Kaçacağından şüphelenilen Başbakanın karısı için şaşırtan karar!
Dünya

Türkiye’ye gelmesine ısrarla izin verilmemişti! Kaçacağından şüphelenilen Başbakanın karısı için şaşırtan karar!

Türkiye’deki NATO Zirvesine resmi olarak davetli olmasına ve kendisinin de özel olarak izin istemesine rağmen kaçma şüphesiyle ısrarla Türki..
Haluk Levent 7 yıl önceden uyarmış: Satarım sizi!
Gündem

Haluk Levent 7 yıl önceden uyarmış: Satarım sizi!

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Haluk Levent’in yıllar önce yaptığı paylaşım yenid..
Rusya'yı sarsan suikast! Hayatını kaybetti
Dünya

Rusya'yı sarsan suikast! Hayatını kaybetti

Rusya'dan yapılan açıklamada "Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin başmühendisi İHA saldırısında öldü" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23