ABD'den Irak uyarısı!

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Erbil'e düzenlenen insansız hava aracı saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına en üst düzeyde teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, 15 Temmuz'da Erbil'e düzenlenen insansız hava aracı saldırılarının ardından Irak'taki ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısı yayımladı.

Açıklamada, Irak'ta bulunan ABD vatandaşlarından en üst düzeyde dikkatli olmaları, yerel medyayı takip etmeleri ve Iraklı yetkililerin güvenlik uyarılarına uymaları istendi.

Büyükelçilik, ülkedeki güvenlik koşullarının hızla değişebileceğine işaret ederek, Irak hava sahasının önceden haber verilmeksizin kapatılabileceği ve uçuşların askıya alınabileceği uyarısında bulundu.

Erbil, Bağdat, Basra ve Süleymaniye havalimanlarını kullanacak yolculara, seyahat öncesinde havayolu şirketlerinden uçuş durumlarını teyit etmeleri tavsiye edildi.

SEYAHAT ETMEYİN

Açıklamada ayrıca Irak için yürürlükte bulunan 4. seviye seyahat uyarısı yeniden hatırlatıldı. Büyükelçilik, terör tehdidi, adam kaçırma olayları, silahlı çatışmalar, iç karışıklıklar ve ABD hükümetinin vatandaşlarına acil yardım ulaştırma kapasitesindeki kısıtlılık nedeniyle vatandaşlarından "Irak'a hiçbir nedenle seyahat etmemelerini" istedi.

Öte yandan, bazı diplomatik personel için zorunlu tahliye kararı uygulanmasına rağmen ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, konsolosluk hizmetlerine ihtiyaç duyan ABD vatandaşlarının diplomatik temsilciliklerle e-posta üzerinden iletişime geçebileceği ifade edildi.