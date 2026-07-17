Trump tehdit etmişti! ABD demir yolunu bile hedef alıyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İran basını, ABD’nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas kentinde demir yolu bağlantı istasyonuna saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki demir yolu bağlantı istasyonu ABD tarafından hedef alındı.
Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan kentte düzenlenen saldırının ardından bölgede hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı açıklandı.
Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, saldırının altyapıya yönelik yeni bir hamle olduğu belirtildi.
KÖPRÜLERİN ARDINDAN YENİ SALDIRI
İran basını, ABD’nin daha önce Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir’de 2 köprüyü hedef aldığını bildirmişti.
Bender Abbas’taki demir yolu bağlantı istasyonuna düzenlenen saldırının da altyapı hedeflerine yönelik operasyonların devamı olduğu değerlendiriliyor.
TRUMP ALTYAPIYI HEDEF ALMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz’daki açıklamasında İran’ın altyapısını hedef alacaklarını söylemişti.
Trump, İran’ın müzakere masasına oturmaması halinde elektrik santralleri ve köprülerin devre dışı bırakılacağını ifade etmişti.
İRAN’DAN KARŞILIK MESAJI
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın altyapısına saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.
Tahran yönetimi, ABD saldırılarına bölgedeki ABD’nin kullandığı üsler ve hedeflere yönelik saldırılarla karşılık verdiğini duyuruyor.
HÜRMÜZ HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR
Bender Abbas’taki demir yolu bağlantı istasyonunun hedef alınması, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi daha da artırdı.
Bölgede askeri hareketliliğin sürdüğü ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildiriliyor.
{relation id:2012788 slug:'irandan-surpriz-hamle-trump-abd-vatandasimiz-serbest-birakildi'}