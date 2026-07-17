Karayolları uyardı! O otoyolun sol şeridi 1 hafta gece boyu trafiğe kapalı olacak

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 17 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

TEM Otoyolunun 0-3.km.leri arasında 13.07.2026 tarihinden itibaren Gaziosmanpaşa Kavşağı-Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğünde derz onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Ankara istikameti gece saatlerinde trafik, bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde, derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanmaktadır.. (Çalışma 22:00-06:00 saatleri arasında yapılacaktır.)

İzmir -Aydın Otoyolu O-31/01 ile O31/02 arası 13.07.2026 -20.07.2026 tarihleri arasında (Gece saat 22:00 ile sabah saat 05:00 arasında ) aydınlatma ve elektrik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları yapılacak olup çalışma esnasında , Otoyol kavşak kolları ve bağlantı yollarının sol şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritten sağlanmaktadır.

TAG Otoyolunun 0-2.km.leri arası Nurdağı Kavşağı-Narlı Kavşağı mevkii Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 16.07.2026-15.11.2026 tarihlerinde Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Aksaray-Nevşehir Yolunun 29.-31.km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Giresun-Gümüşhane İl Sınırı-Kürtün-Torul yolunun 10-44.km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle 08.07.2026 günü, saat 08:00’ den itibaren çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ankara - Kırıkkale yolunda DDY Köprüsünün yaklaşım dolgularının iyileştirme çalışmalar nedeniyle 29 - 32. km. arası Kırıkkale - Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara - Kırıkkale istikametinden iki yönlü (gidiş-Geliş) olarak olarak sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71.km.leri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Çanakkale- Çan Devlet yolunun 25-29 ve 39-41.km.leri arasında 18/07/2026 tarih ve 10.00-16.00 saatleri arasında patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

İnebolu-Kastamonu yolunun 19-21.km.leri arasındaki yol yapım (heyelan ıslahı) çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Tokat İl Snr.-Yıldızeli yolunun 5-12.km.leri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.