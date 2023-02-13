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Aktüel Yaşanan panik anları ortaya çıktı! Oğuzhan Uğur inkar etti
Aktüel

Yaşanan panik anları ortaya çıktı! Oğuzhan Uğur inkar etti

Etkileşim soytarısı Oğuzhan Uğur'un kanalının yalanı yüzünden Hatay'da yaşanan panik anları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 10:16:00 - 2023-02-13 10:16:27

7 Şubat Salı, (depremden bir gün sonra) sabah vakitlerinde (07:40) Oğuzhan Uğur'un yönettiği sosyal medya hesabı Babala TV tarafından ortaya atılan Yarseli Barajı'nın patladığı iddiası, deprem bölgesinde bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını engelledi.

Vatandaş sinir krizi geçirdi: Bunu kim organize etti

Videoyu çeken bir vatandaş öfke patlaması içerisinde, "Bütün herkes terketmeye çalışıyor şu anda şehri. Bütün çalışmalar durdu. Bunu kim organize etti, kim yaydıysa bunların bulunması gerekiyor" ifadelerini kullanarak Hatay'dan kaçanları yüksek bir noktadan video kaydına aldı.

Yalan yüzünden 2. gün Hatay'da arama kurtarma çalışmaları durdu

Bu akılalmaz yalan yüzünden saniyelerin bile önemli olduğu zaman diliminde, tonlarca enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları sekteye uğradı. Arama kurtarma ekipleri daha sonrasında gecikmeli de olsa yeniden çalışmalarına devam etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır." dedi. Kirişci, "Art niyetli çevreler millet-devlet kaynaşmasının olduğu bir süreci bozmak için büyük bir gayret gösteriyorlar" tepkisini gösterdi.

Bakan ayrıca, "Bu süreçte resmi kurumların bilgilendirmeleri dışındaki malumata itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma

Son olarak Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan hesabın sahibi Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Paniğe kapılan Oğuzhan Uğur inkar etti

Paniğe kapılan Uğur, sosyal medya hesabından Baraj tweetinin 1-2 saat içinde silindiğini iddia etti. Fakat Babala TV tarafından paylaşılan tweet 11.02.2023 saat 12.00-13.00 sularında silindi.

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Yorumlar

Deli İbo

Çok sevdiğin Oğuzhan'ın kıvırmayacak o zaman, ortalığı veveleye verip tweetini neden siliyor. Alayınız dansözsünüz.

AHMET

ELİNDE GÖRÜNTÜLER VAR...NE YAPACAKSIN...HEPİNİZ BİR OĞUZHAN ETMEZSİNİZ
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