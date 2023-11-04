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Ekonomi Yasal sürecin işleyişini biliyor musunuz? Kira anlaşmazlığında başvuru yolu belli
Ekonomi

Yasal sürecin işleyişini biliyor musunuz? Kira anlaşmazlığında başvuru yolu belli

Yeniakit Publisher
2023-11-04 12:22:00 - 2023-11-04 12:22:21
Yasal sürecin işleyişini biliyor musunuz? Kira anlaşmazlığında başvuru yolu belli

Kira artışında yüzde 25 kimleri kapsıyor. Peki şikayet sürecinde hangi hukuki yollarla ve nerelere başvurulmalı?

Son dönemde kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan fiyat artışı sorunların daha da tırmanmasına neden olmakta. Peki bu süreçte başvuru mekanizması nasıl işliyor ve hukuki süreç nasıl ilerliyor?

Yüksek enflasyon, kira tespiti davalarını da adeta  çok bilinmeyenli denkleme dönüştürüyor.

Düzenleme yapılmış mı?

Taraflar kira sözleşmesinde bir artış hükmü yazmamış ve kira bedelinin artışını düzenlememiş olabilirler. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirleniyor.

5 yıllık süreç

Taraflarca anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirleniyor.

Yüzde 25 kimin için geçerli?

Söz konusu durum en az bir yıl için imzalanmış konut kira sözleşmelerini kapsıyor. Bir yıl veya daha uzun süre için imzalanmış kira sözleşmeleri, sözleşmede kararlaştırılan sürenin sona ermesiyle birlikte kanun gereği birer yıllık sürelerle yenilenmiş sayılmaktadır.
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Şikayet mekanizması

Anlaşmazlık ve zam sınırı konusunda şikayet mekanizmalarında Tüketici danışma hattı Alo 175, Cimer, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarına şikâyet söz konusu.

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