Yasaktan muaf tutulan çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor

İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı süresince açık olmasına izin verilen çiçekçiler,Anneler Günü taleplerine yetişmek için yoğun bir mesai harcanıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelde ile 24 şehirde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağı, Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerden muaf tutuldu. Alınan bu karar neticesinde çiçekçilerde Anneler Günü için yoğun bir mesai harcanmaya başla dı. Günler önceden hazırlıklar tamamlanırken vatandaşların taleplerine karşılık vermek için çalışmalar hızla devam ediyor. Özel araçlarla çiçek siparişleri vatandaşların kapısına kadar iletilirken konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan çiçekçiler ise bazı olumsuzluklar yaşansa da karar neticesinde durgun olan piyasanın hareketlendiğini ifade etti.

"Müşterilerimiz dışarı çıkmadıkları için internet ve telefonla sipariş alabiliyoruz"

Eskişehir’de çiçekçilik yapan Arda Özbay, Anneler Günü ve sokağa çıkma yasağı etkisiyle sektörde yaşanan gelişmelerden söz etti. Bu seneki Anneler Günü’nün oldukça farklı bir özel gün olduğunu belirten Özbay, “Anneler Günü Korona virüs sebebiyle çiçekçiler açısından farklı bir özel gün oldu. Genelde müşterilerimiz dışarı çıkmadıkları için internet ve telefonla sipariş alabiliyoruz. Bu da zorluklara sebep oluyor. Ürünü canlı gördükleri gibi olmuyor. Bu nedenle çoğu müşterimiz sektördeki büyük firmalardan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Kısacası maddi ve manevi zor bir süreçten geçiyoruz. Bir de şehirler arası yasaklar dolayısıyla tabii ki geçen senelerdeki ürün çeşitliliğini de sağlayamıyoruz. Dağıtımda da bir takım sıkıntılarımız mevcut. Geçen senelerde birkaç araçla yaptığımız dağıtımı bu sene özel izinle yapacağımız için ancak sigortalı çalışan ya da işyeri sahibiyle aynı soyadı taşıyan birisi yapabiliyor. Şartlarımız çok kısıtlı. Alış fiyatlarımızda ise çok fark yok. Özel gün fiyatları her zamanki gibi. Fakat satış fiyatlarımızı durumdan dolayı uygun tutmaya gayret ediyoruz. Ekonomik olarak herkes etkilendiği için uygun fiyatlı ürünler tercih ediliyor” şeklinde konuştu.

“Taleplere yetişmek daha yoğun bir mesai ile gerçekleşiyor”

Anneler Günü’nün Korona virüs sürecinde düşen işleri hareketlendirdiğini ifade eden Hakkı Özel ise dükkandan satış yapılmadığı için araçlarla evlere dağıtımın daha yoğun bir mesaiye neden olduğunu söyledi. Özel yaptığı açıklamada, “Anneler Günü dolayısıyla şu anda yoğunluk yüksek. Tabii ki Korona virüs nedeniyle geçtiğimiz senelere göre kıyaslarsak aynı oranda olduğunu söylemek zor. Çünkü genelde dükkandan satış yapmıyoruz. Siparişleri hazırlayıp araçlarla evlere dağıtım yapıyoruz. Taleplere yetişmek bu açıdan daha yoğun bir mesai ile gerçekleşiyor. Zaman zaman üreticilerde üretim sıkıntısı yaşanabildiği için bazı çiçeklerin fiyatları bir tık artmış gibi duruyor. Bunu vatandaşa yansıtmamak için ise biz fiyatları oldukça uygun tutmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımız evde kalmaya devam etsin. Anneler Günü’nde de kimseyi yalnız bırakmayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadeleri kullandı.