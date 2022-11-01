Yasak Elma'daki Ben Bu Cihana Sığmazam göndermesine Oktay Kaynarca'dan cevap

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi gündemde!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in paylaştığı Yasak Elma dizisinde Oktay Kaynarca'nın başrollerini oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerine gönderme yapıldı. Sosyal medyada gündem olan sahneye Oktay Kaynarca'dan cevap gecikmedi.

"DÜNYAYA EŞKIYA OLARAK GELMİŞİM AMA BU YALIYA SIĞMAZAM"

Dizide Yıldız eski eşi Doğan'a "Düştüysek kalkmasını da biliriz evelAllah… Annemin izlediği dizilerden öğreniyorum bu replikleri… " diyor. Doğan da "Böyle diziler mi var?" diye sorunca Yıldız "Var tabii… Ben dünyaya eşkıya olmaya gelmişim ama bu yalıya sığmazam mesela… Dizilerin adı…" yanıtını veriyor.

OKTAY KAYNARCA'DAN CEVAPLAR

Yasak Elma'daki göndermenin ardından Birsen Altuntaş'a konuşan Oktay Kaynarca, "Dizinin yapımcısı da, senaristi de arkadaşımız… Kendi aralarında eğlenmişler. Biz de onların kendi aralarında eğlenmelerine güldük. Ne güzel… Demek ki bizi seyrediyorlar" ifadelerini kullandı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAN DİZİSİ HANGİ GÜN?

Salı akşamları ekranlara konuk olan BBCS'nin 1 Kasım'da yayınlanacak yeni bölümün Her hafta salı günleri izleyicisiyle buluşan Ben bu Cihana Sığmazam bu haftada ekranlarda olacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 7. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi,76. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 1 Kasım Salı günü ekranlara gelecek olan 7. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 7. bölüm bilgileri...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 7. BÖLÜM KONUSU

Lokman'ın cenazesi adeta gayrimeşru aleminin tüm ağır toplarıyla, Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüşür. Tüm aile, Leyla'nın Firuze'yle ne konuştuğunu merak etmektedir. Leyla onlara kararını açıkladığında hepsi mutlu olacaklardır.

Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i ziyarete gider. Melike, babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak ister. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde bulurlar. Cezayir bu sırada kendisine ateş açmakta olan birini öldürür ama bu öldürdüğü kişi Cezayir'in ezeli düşmanı Sabit'in oğlu çıkar. Sabit, intikam yemini eder ve Cezayir'e de evlat acısı yaşatmadan ölmeyeceğim der.

Sabit'e karşı, Cezayir, Asım ve Ekabir'le bir ittifak kurabilmenin yollarını arar. Firuze'nin halası Zeliha'nın Bosna'dan çıkıp gelmesi başta Elmas olmak üzere tüm ailenin huzurunu kaçıracaktır.

20 Eylül 2022 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi aksiyon ve dram türündedir. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin hikaye kısmında Onur Tan ve Oktay Kaynarca'nın imzası bulunmaktadır. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kim? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi konusu nedir?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

15 yıl önce öldü gösterilen ve Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar.

Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır.

Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

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