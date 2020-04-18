Yasak başladıktan sonra yakalandı, kendisini böyle savundu: Benim adım felaket
Adana’da sokağa çıkma yasağının başlamasından sonra hırsızlık için girdiği bankada yakalanan zanlı, gazetecilerin “Neden hırsızlığa girdin.” sorusuna “Benim adım felaket” şeklinde cevap verdi.
Adana’da bir kişi sokağa çıkmanın kısıtlandığı günde kamu bankasına hırsızlığa girdiği sırada polislere yakalandı. Yakalanan hırsız, “Benim adım felaket” dedi.
Terörle mücadele ekipleri de geldi
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi’nde bulunan bir kamu bankasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet A. kaldırım taşı ile bankanın camını kırarak içeri girdi. Bu sırada bankanın alarmı çalmaya başladı. Bankadan çalan alarm üzerine bölgeye, özel harekat, terörle mücadele ve asayiş polisleri sevk edildi.
Zanlıdan şaşırtan savunma
Polis ekipleri bankanın içerisinde bulunan hırsız Mehmet A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Gazetecilerin neden hırsızlığa girdin sorusuna ise Mehmet A. “Benim adım felaket” cevabını verdi.
Gözaltına alınan Mehmet A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.