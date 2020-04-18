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Yerel

Yasağı deldiğini sosyal medyadan duyurunca yakalandı

Konya'da sokağa çıkma yasağına rağmen otomobiliyle yolda tehlikeli hareketler yapan ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü D.G. kısa sürede yakayı ele verdi.

2020-04-18 17:29:00 -
Yasağı deldiğini sosyal medyadan duyurunca yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve tehlikeli araç kullanan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

‘Polise yakalanmadan’ başlığıyla paylaşılan görüntüde aracının içerisinde oturan sürücü, "Günlerdir çalışmıyor. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de." demesinin ardından aracını çalıştırdığı ve boş yolları katederek 'Sokaklar bomboş, kimse yok, keşke bugün sokağa çıkma yasağı olsa' dediği ve aracının lastiklerini kaydırdığı görülüyor. Kısa sürede yakalanan sürücü D.G.’ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uyguladı. 

Pişman olduğunu belirten araç sürücüsü D.G., "Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı." dedi.

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Yorumlar

Ali koyuncu

Bide böyle kıvırmaları yokmu iyice gıcık oluyorum bir konyalı olarak
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ankaralı

arabanın arkası oynadı öylemi polise yakalanıp cezayı yiyince senin arkan oynamaya başladı galiba :)))))
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