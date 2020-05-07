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Aktüel

Yasağı çiğnediler cezayı yediler

Kahramanmaraş’ta bir lokalde toplanan şahıslara korona virüs önlemleri kapsamında 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 00:28:15 -
Yasağı çiğnediler cezayı yediler

Kahramanmaraş’ta bir lokalde toplanan şahıslara korona virüs önlemleri kapsamında 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre bir grup vatandaş, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesindeki bir lokalde toplanarak vakit geçirmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri lokalde bulunan A.D, Ü.T ve Ö.B’ye korona virüs önlemleri kapsamında il umumi hıfzıssıhha kanunu gereği 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulandı.

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