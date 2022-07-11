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Yerel Yasağa rağmen girdiği denizde boğuldu
Yerel

Yasağa rağmen girdiği denizde boğuldu

Arnavutköy'de 24 yaşındaki genç, yasağa rağmen girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 07:44:00 -
Yasağa rağmen girdiği denizde boğuldu

İstanbul Arnavutköy'de 18.00 sıralarında Karadeniz kıyısında olan Karaburun sahilde yaşanan olayda, denizde yüzen Furkan Duran (24) bir süre sonra gözden kayboldu.

Duran'ı göremeyenler durumu cankurtaranlara bildirdi. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Duran'ı denizden çıkarttı.

DHA'nın haberine göre, ambulansla hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duran'ın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından elverişsiz hava koşulları nedeniyle Karaburun ve Yeniköy sahillerinde 9-10 Temmuz tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştı.

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