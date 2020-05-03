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Yerel

Yasağa aldırış etmeyen gençler, arkadaşlarını sokak ortasında tıraş etti

İstanbul’da sokağa çıkma yasağını umursamayan gençler, berberlerin de kapalı olması nedeniyle arkadaşlarını sokak ortasında tıraş etti, o anlar da bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:46:00 - 2020-05-03 11:51:36
Yasağa aldırış etmeyen gençler, arkadaşlarını sokak ortasında tıraş etti

İstanbul Sultangazi'de yasak olmasına rağmen sokakta tıraş olan gençler kameraya yansıdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı. Sultangazi'de geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde berber ve kuaförlerin kapalı olmasından dolayı, sokakta tıraş olan gençler görüntülendi.

Cep telefonuyla ışık tutuyor

İsmetpaşa Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, bir kişinin sokakta arkadaşını tıraş ettiği görülüyor. Yanında bulunan bir başka arkadaşının da cep telefonu ışığı ile ortalığı aydınlattığı kameraya yansıyor.

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Yorumlar

serdar

tamam yanlış kabul. peki 2 aydır televizyonlarda olan spiker gazeteci siyasetçi doktor bilim kurulu üyelerini hiç saç uzaması gördünüz mü yooookkk.bu arkadaşlar nerede traş oluyorr .yoksa saçları uzayan sadece biz garibanlar mı.erkan taNdan ismail küçükkayasına fatih portakaldan saç dibi gelmeyen bayan spikerlerine reisten kılıçdaroğluna ömer çelikten özgür özele.....herkes pırıl pırıl saçlarda mm uzama yokkk.ARKADAŞLAR BÜTÜN YASAKLAR BİZ GARİBANLARA.NOKTA.
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