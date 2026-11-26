Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “6'sı Çocuk 7 Kişilik Ailenin Dramı Yürek Burktu” başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haberlerin ardından İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ile Şişli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin ailenin ikamet ettiği adrese ivedilikle gittiği ve kapsamlı bir sosyal inceleme başlattığı bildirildi.

AİLE GEÇİCİ OLARAK OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, ailenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçici olarak bir otele yerleştirildiği belirtildi. Ailenin kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması için de çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIK VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Bakanlık, çocuklara yönelik sağlık ve danışmanlık tedbirlerinin uygulanması için gerekli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Ayrıca ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

BAKANLIK SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEK

Açıklamada, bakanlığın ailenin durumunu ve sağlanan desteklere ilişkin süreci yakından takip etmeyi sürdüreceği bildirildi.