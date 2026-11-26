Kalp yetersizliğinin 3 önemli belirtisi Kalp yetersizliğinin günlük yaşamda çoğu zaman önemsenmeyen belirtilerle kendini gösterebildiğini belirten Doç. Dr. Karabulut, hastaların özellikle üç önemli belirtiye dikkat edilmesi gerektiğini şu şekilde kaydetti: "Nefes darlığı: Yürürken, merdiven çıkarken veya günlük aktiviteler sırasında ortaya çıkan nefes darlığı, kalp yetersizliğinin önemli belirtilerinden biridir. Bazı hastalarda gece uykudan nefes darlığıyla uyanma veya düz yatarken solunum güçlüğü yaşama da görülebilir. Çabuk yorulma: Daha önce rahatlıkla gerçekleştirilen günlük aktivitelerde zorlanma, kısa mesafeli yürüyüşlerde bile yorgunluk hissetme ve halsizlik, kalp yetersizliğinin erken belirtileri arasında yer alabilir. Bacaklarda ve ayak bileklerinde şişlik: Kalp yetersizliğine bağlı olarak vücutta sıvı birikmesi, özellikle bacaklarda ve ayak bileklerinde belirgin şişliğe neden olabilir. Bu belirtiler farklı hastalıklarda da ortaya çıkabileceğinden, özellikle yeni başlayan veya giderek artan şikâyetlerin kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır." "Yüksek tansiyon ve geçirilmiş kalp krizi riski artırıyor" Kalp yetersizliğinin tek bir nedene bağlı olarak gelişmediğini belirten Doç. Dr. Karabulut, "Koroner arter hastalığı, geçirilmiş kalp krizi, uzun süre kontrol altında tutulmayan yüksek tansiyon ve kalp kapak hastalıkları, kalp yetersizliğinin başlıca nedenleri arasında yer alır" ifadelerini kullandı. Diyabet, obezite ve bazı genetik faktörlerin de hastalığın gelişme riskini artırabildiğine dikkat çeken Karabulut, "Özellikle kalp damar hastalığı bulunan kişilerin düzenli kontrollerini yaptırması, tansiyon ve kan şekeri değerlerini takip etmesi, kalp yetersizliğinin önlenmesi veya erken dönemde belirlenmesi açısından önem taşır" diye konuştu.