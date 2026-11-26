Devletin altını oymaya çalışan FETÖ’cüleri mağdur gibi sunma adına “Yumurta satıyorlar”, “Pompacılık yapıyorlar” yalanlarını dillendiren; kamudan ihraç edilen terör örgütü militanları için “Cübbemi giyesim geliyor” diyen, gittiği her yerde şer odaklarını gülümseten açıklamalar yapan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın foyaları bir bir ortaya dökülüyor. Arınç’ın bir yakınıyla havaalanı projesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkta kendisinden 10-15 milyon dolar talep edildiğini iddiasının ardında duran Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, başka ifşaatlarda da bulundu.

HER ŞEYİ ANLATMIYOR

Turanlı, Akit’e yaptığı açıklamada Arınç’ın kendisine parayı vermesi için baskı uyguladığını vurguladı. Arınç’ın dilinden “Yanlış yaptın”, “Hesabını soracağım sana’ cümlelerinin döküldüğünün altını çizdi.

Arınç’ın yakınıyla proje ortaklığı hususunda ihtilafa düştüğünü belirten Turanlı, şu ifadeleri kullandı:

“Muhatabım iş yapılıp bittiğinde kârın yüzde 15'ini bana verecekti. Ben de kabul etmişim. İmzalar da atılmıştı. Her şey şarta bağlıydı. Yani havaalanı yapılacak, bitecek, işletmeye açılacak ardından borçlar ödenecekti. Kârın yüzde 15 olacağına işaret edilmişti. Ben de saygı duydum. Fakat daha en başında sıkıntıyla karşılaşıldı. Daha havalimanı yapımına geçilmemişti bile. Zaten bunların amacı havaalanı inşa etmek değildi. Bunlar, Çeşme’de ve Çukurova’da yaptıkları gibi parayı alıp kaçmayı planlıyorlardı. Ben, bu planı altüst ettim. Sistemi bozdum. ‘Ben yapacağım’ dedim. Tabii bunlar, işi yapmak yerine para alıp gitmenin derdindeydiler. Benden böyle bir tavır gelince kalakaldılar ve ‘15 milyon dolar bize ver’ talebinde bulundular. Esasında ’50 milyon dolar ama şu anda 15’ini versen yeter’ dediler. ‘Niye vereyim’ sorusunu sordum. Hâliyle aramızda terslik oldu. ‘Emrullah Turanlı bana para vermiyor’ diye yakınıldığını duydum. İşte mafyaya gidildi. Baskılar art ardaydı. Acayip bir iş, filmdi. Bunlar fayda etmeyince Bülent Arınç devreye sokuldu. Bülent Arınç da itiraf etti zaten. ‘Davet edildim, gittim’ dedi ama ondan sonrasını anlatmadı.”

‘HESABINI SORACAĞIM’ DEDİ!

Arınç’ın kendisine “Yanlış yapıyorsun” şeklinde çıkıştığını ifade eden Turanlı, “Ben de ‘Ne yaptım ki’ sorusunu sordum. Arınç’tan ‘Bu benim akrabamdır’ cevabı geldi. Arınç, bununla kalmadı. ‘Hesabını soracağım sana, onun istediği parayı ver’ dedi. Başıma neler geldi neler! Başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir” sözlerini sarf etti.

Turanlı, Arınç’ın kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikâyet ettiğini de aktardı. Turanlı, “Cumhurbaşkanı’yla karşılaştım. Cumhurbaşkanı, Bülent Arınç konusunda kızdı. ‘Arınç, senden şikâyetçi’ dedi. Bu işin düzeltilmesini istedi” diye konuştu.

İKİSİ DE PAKET

Turanlı, Bülent Arınç ve Ekrem İmamoğlu için “İkisi de pakettir” nitelemesinde bulundu. “Bülent Arınç'ın kendi söylemi bu. Diyor ki ‘Bu çocuğu doğduğu günden beri bilirim’ diyor. Ona sahip çıkıyor, tamam mı? ‘Ben bununla birlikteliğini ifşa ediyorum, belgeliyorum” şeklinde konuştu.