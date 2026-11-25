Havada korku dolu anlar yaşandı! Beşiktaş'ı taşıyan uçağa defalarca yıldırım isabet etti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva ile karşılaşmak üzere Gürcistan'a hareket eden kafileyi taşıyan uçak, kötü hava şartları ve yıldırım isabetleri nedeniyle Batum'a inemedi.
Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirilen kafile buradan kara yoluyla Batum'a geçecekken, yaşanan şiddetli türbülans ve yıldırım çarpmaları uçakta büyük paniğe yol açtı.
ROTA RİZE'YE ÇEVRİLDİ, YOLCULUK KARAYOLUYLA SÜRECEK
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan öğle saatlerinde özel uçakla yola çıkan kafile, Gürcistan hava sahasında bir süre tur attı. Olumsuz hava koşulları inişe izin vermeyince uçağın rotası Rize-Artvin Havalimanı'na çevrildi ve kafilenin buradan karayoluyla Batum'a hareket edeceği bildirildi.
YÖNETİCİLERDEN GERGİN UÇUŞ AÇIKLAMASI VE BASIN TOPLANTISI İPTALİ
Uçuş sırasında uçağa birden fazla yıldırım çarptığını ve sert türbülans yaşandığını dile getiren yetkililer, bu yolculuğun hayatlarındaki en gergin uçuş olduğunu ifade etti. Yaşanan aksaklık nedeniyle teknik direktör Vincenzo Italiano'nun maç öncesi basın toplantısı ise iptal edildi.