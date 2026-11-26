Fonlu medyadan algı operasyonu! Erdoğan'la fotoğrafı olan herkes vali mi yapılıyor?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşan Ali Karahasanoğlu, vali kararnamesi üzerinden yürütülen tartışmalara sert tepki gösterdi. Karahasanoğlu, "Bir tanesinin çocukluktan fotoğrafını bulmuşlar. Peki diğer 40'ını bulsunlar. Yani 40'ı da böyleyse derim ki ben de ya Cumhurbaşkanı ile çocukluğu döneminde fotoğraf çektirmeyen hiç kimse vali olamıyor arkadaş, işte belgesi" diyerek yapılan iddiaları hedef aldı.
Kararnamedeki atamalara ve merkeze çekilen isimlere de değinen Karahasanoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 41 ilin valisini değiştirdi, 14 valiyi de merkeze çekti. Kilis valiliğine atanan Yusuf Alperen Ayar'ın bir dönem AK Parti Rize milletvekili olan babası dolayısıyla çocuk, bak babası da babası milletvekiliymiş zaten. Yani Erdoğan'la fotoğrafı olmayıp benimle mi fotoğrafı olacak Ayar'ın?" ifadelerini kullandı. Karahasanoğlu ayrıca, "O 14 tane valiyi de atayanın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla gerektiği zaman yanlış bir işlem yapan birisi varsa, hoş olmayan bir hareketin içerisinde birisi varsa, kendisi de atamış olsa o kişiyi de merkeze çekebiliyor, gösterebiliyor" sözleriyle atama ve görevden alma yetkisine vurgu yaptı.