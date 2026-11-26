Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasına giren İran'a ait çok sayıda İHA'nın tespit edildiği ve saldırıyı engellemek amacıyla hava savunma sistemleriyle müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Saldırıda kritik öneme sahip bir tesisin hedef alındığı aktarılan açıklamada, düşen şarapnel parçaları nedeniyle 1'i Kuveyt, 2'si İtalya ve 1'i Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı, saldırıda ayrıca hasar meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Kuveyt ordusunun ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli tüm önlemleri almaya devam ettiği vurgulandı.